Avec la blessure de LeBron James lors d’une rencontre face aux Mavericks, les Lakers devront limiter la casse sans le King pour continuer à croire aux Playoffs. Au programme des 12 prochains matchs, 10 se disputent à domicile : à Los Angeles, peuvent-ils défier les probabilités ?

Comme si le chemin des Lakers pour accéder aux Playoffs n’était pas suffisamment jonché d’obstacles, un nouveau vient s’ajouter pour les Angelinos, et il est de taille : LeBron James, blessé au tendon du pied, devrait louper trois semaines de régulière.

Ouch… LeBron absent trois semaines, ça sent la quasi fin de saison… https://t.co/evJHpLjCuO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 2, 2023

21 jours minimum sans le King, autant dire que les heures vont lentement s’écouler à Los Angeles. Pour rappel, en 16 matchs sans LeBron cette saison, les Lakers n’ont gagné que 6 fois. Et leur position au classement ne leur permet pas le luxe de concéder trop de rencontres : 11è d’une Conférence Ouest très serrée, ils ne sont qu’à un match de la dixième place synonyme de play-in tournament, et 2,5 matchs de la sixième place, synonyme de post-saison assurée.

Le calendrier des Lakers sur les trois prochaines semaines

Pour ce faire, les Lakers pourront compter sur le soutien du public de la Crypto.com Arena : 10 des 12 prochaines rencontres se feront effectivement à domicile. De quoi donner aux Angelinos un soutien moral de taille, eux qui risquent d’en avoir besoin. Parmi les adversaires, on retrouve beaucoup d’équipes qui certes, ne grattent pas le haut du tableau, mais sont dans une grosse dynamique.

Warriors , 5e de l’Ouest après quatre victoires de suite, et sur le point de retrouver Les, 5e de l’Ouest après quatre victoires de suite, et sur le point de retrouver Stephen Curry ce dimanche…face aux Lakers

Les Raptors , qu’on pensait en dehors de la course aux Playoffs en janvier et actuellement sur une remontée folle : 8 victoires sur les 11 derniers matchs !

Les Knicks, sur sept victoires de suite et qui n’ont plus perdu depuis le 10 février.

Bulls , qui vont mieux depuis le All-Star Game avec trois victoires en quatre matchs (sans doute l’effet Pat Beverley, Les, qui vont mieux depuis le All-Star Game avec trois victoires en quatre matchs (sans doute l’effet Pat Beverley, qui veut éliminer les Lakers ).

Par ailleurs, nos amis de Los Angeles accueilleront également le Thunder et le Magic , deux équipes jeunes et talentueuses qu’il ne faudra pas sous-estimer.

Il y aura aussi une petite visite des Suns de Kevin Durant et des Grizzlies de Ja Morant, autant dire qu’il faudra s’accrocher.

Minnesota, New Orleans (Mavericks du duo Luka Doncic – Kyrie Irving. Et avec ça des matchs contre des concurrents directs à l’Ouest, comme certes rongé par les blessures ) et surtout lesdu duo Luka Doncic – Kyrie Irving.

Vous l’avez compris, en dehors de la rencontre contre les faibles Rockets le 15 mars prochain, on est sur des matchs qui promettent de grosses batailles en vue d’une place en Playoffs. Les Lakers peuvent-ils s’en sortir sans LeBron James et ses 30 points par match ? Se passer du cyborg signifiera également se tenir à distance des miracles que ce dernier peut proposer quand il s’agit de maintenir son équipe dans la course aux Playoffs. Et ce sera notamment à Anthony Davis de step-up sans le King.

Le sidekick de BronBron réalise une grosse saison statistiquement parlant, à 26 points et 13 rebonds de moyenne. À lui de jouer à un niveau de MVP lors des trois semaines à venir car les Lakers en auront besoin. Ces derniers espèrent aussi que les renforts apportés durant la deadline porteront leurs fruits : D’Angelo Russell et Rui Hachimura seront notamment attendus au tournant, mais il faudra aussi la contribution des Jarred Vanderbilt, Malik Beasley et Cie.

En tout cas, la route sera longue et périlleuse pour Los Angeles. Si les Lakers parviennent à limiter les dégâts en remportant par exemple la moitié de leurs 12 prochains matchs, l’espoir d’un retour de LeBron et d’une participation en postseason sera permis.

Dans le cas contraire par contre…