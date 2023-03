Après la petite nuit de jeudi, on démarre le week-end très fort avec pas moins de 10 matchs au menu et quelques affiches XXL. Parmi elles ? Un duel entre les deux meilleures équipes de l’Ouest : Nuggets – Grizzlies.

# LE PROGRAMME

1h : Hornets – Magic

1h30 : Hawks – Blazers

1h30 : Celtics – Nets

2h : Heat – Knicks

2h : Bulls – Suns

2h : Thunder – Jazz

4h : Nuggets – Grizzlies

4h : Warriors – Pelicans

4h : Kings – Clippers

4h30 : Lakers – Wolves

# À NE PAS MANQUER

Nuggets – Clippers : l’affiche XXL du soir, et un remake de la rencontre ayant opposé les deux équipes le 25 février dernier. On s’en rappelle, Ja Morant et ses copains avaient surclassé la bande de Nikola Jokic, dominée autant dans l’intensité que dans le jeu. Cela avait donné +18 pour Memphis, quelque chose nous dit que le Joker voudra prendre sa revanche pour montrer que ce sont bien les Nuggets qui méritent d’être au top de la Conférence Ouest. Bonne nouvelle, les deux équipes sont quasiment au complet (seul absent de marque : Steven Adams), ce qui devrait nous offrir un duel alléchant à l’ambiance de Playoffs.

# À SUIVRE ÉGALEMENT