Les Raptors intéressés par le dossier Zach LaVine ?

Depuis le début de semaine, les rumeurs autour de Zach LaVine se multiplient. Les Bulls et le joueur All-Star semblent en effet ouverts à un transfert et forcément, on se demande dans quelle franchise l’arrière peut terminer. Chez les Raptors peut-être ?

Parmi les équipes qui reviennent le plus souvent dans les rumeurs concernant Zach LaVine, on a les Lakers, le Heat ou encore les Sixers. Mais attention à ne pas sous-estimer Toronto. Selon l’insider de The Athletic Shams Charania, toujours très bien informé, les Dinos pourraient en effet tenter un coup sur ce dossier.

“Les Raptors devraient montrer de l’intérêt pour Zach LaVine. Masai Ujiri (président des Raptors, ndlr.) est toujours agressif dans son approche. Une équipe avec LaVine, en supposant que vous gardez Pascal Siakam, Scottie Barnes et OG Anunoby, ce serait intéressant à voir. Les Raptors sont une équipe à surveiller.”

Les Raptors représentent une destination intrigante pour LaVine. En effet, le talent offensif de l’arrière des Bulls semble représenter un bon fit dans une équipe en manque de scoring sur le backcourt et qui est seulement 27e à l’efficacité offensive. Malgré le début de saison claqué de Chicago, Zach reste un joueur qui tourne à 22,6 points de moyenne et à 38% à 3-points sur l’ensemble de sa carrière.

Maintenant, faut voir jusqu’où les Raptors sont prêts à aller pour essayer de s’attacher les services de LaVine.

Comme l’indique Shams, le boss Masai Ujiri aime se positionner sur les gros dossiers, lui qui était notamment intéressé pour choper Damian Lillard il y a quelques mois. Mais le contrat XXL de LaVine (215 millions de dollars sur cinq ans, avec une player option à 50 millions sur la saison 2026-27) associé à son historique de blessure a le pouvoir de refroidir n’importe quelle franchise. Et qui sait dans quelle direction Toronto veut vraiment aller.

Aujourd’hui, les Raptors deviennent de plus en plus l’équipe de Scottie Barnes, tandis que l’incertitude règne autour de Pascal Siakam et OG Anunoby, qui sont tous les deux en dernière année de contrat. Est-ce que ça a vraiment du sens de jeter son dévolu sur LaVine ? Sur le plan purement basket peut-être, sur le plan du projet global pas sûr.

D’autant plus que Zach semble plus intéressé pour rejoindre des destinations ensoleillées (Los Angeles, Miami, Sacramento, et même San Antonio) et/ou des candidats au titre (Sixers) que de franchir la frontière avec le Canada…

