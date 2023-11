Après la pause de Thanksgiving hier, la NBA reprend ses droits ce soir avec une dizaine de matchs au programme, dont un excitant Magic – Celtics dès 20h30 !

Le programme de la nuit :

20h30 : Magic – Celtics

23h : Grizzlies – Suns

1h30 : Knicks – Heat

1h30 : Raptors – Bulls

2h : Pacers – Pistons

2h : Rockets – Nuggets

2h : Bucks – Wizards

2h : Wolves – Kings

4h : Warriors – Spurs

4h30 : Clippers – Pelicans

NBA In-Season Tournament : les enjeux autour des matchs de ce vendredi

Le match à ne pas rater : Magic – Celtics

Incroyable mais vrai, le Magic est aujourd’hui deuxième la Conférence Est avec un bilan de 10 victoires en 15 matchs, dont 5 consécutives. Et ce soir, il aura l’occasion de frapper un grand coup face à Boston, leader du classement et récent vainqueur de Milwaukee. Un joli choc donc, qui plus est à heure française (20h30), qu’il ne faudra pas manquer. L’excellente défense d’Orlando parviendra-t-elle à ralentir la machine offensive de Boston ? La jeunesse floridienne arrivera-t-elle à rivaliser avec l’expérience et le talent des Celtics ? Réponse ce soir. Info importante au passage ; Jrue Holiday devrait être absent à cause d’un bobo à la cheville.

Mais aussi…

Phoenix voudra enchaîner une sixième victoire de suite à Memphis. Ça ne devrait pas être trop dur.

Knicks – Heat, remake des derniers Playoffs avec un côté old school bien sympathique.

Raptors – Bulls, ça risque d’être bien moche en attaque. La fille de DeRozan sera-t-elle en tribunes ?

La 13e défaite de suite de Detroit face aux inarrêtables Pacers.

Alperen Sengun vs Nikola Jokic, spectacle garanti.

Combien de points va encaisser Washington contre Milwaukee ? 130 ? 140 ? 150 ?

Les Wolves d’Anthony Edwards sont premiers à l’Ouest et invaincus à la maison. Les Kings peuvent-ils sortir le grand jeu ?

11e défaite de suite pour les Spurs ou gros exploit de Victor Wembanyama à Golden State ?

Les Clippers version James Harden vont mieux, les Pelicans de Zion Williamson et Brandon Ingram aussi. Qui va triompher ?

Les Français de la nuit

De nouveau remplaçant chez les Pistons, Killian Hayes va tenter de peser en sortie de banc à Indiana.

Moussa Diabaté (Clippers) aura-t-il quelques minutes face aux Pelicans ?

Rudy Gobert essayera de ralentir Domantas Sabonis dans la raquette.

Evan Fournier est incertain face au Heat à cause d’un bobo à la cheville.

Victor Wembanyama devra profiter de sa taille pour faire mal aux Warriors.

Bilal Coulibaly a récemment eu les louanges de Giannis Antetokounmpo, au jeune Frenchie de confirmer !

Et en G League ?