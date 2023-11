Victor Wembanyama est le phénomène médiatique du basketball depuis plusieurs mois. Ses premiers pas en NBA ont été scrutés par le monde entier. Et même si le niveau de jeu collectif des Spurs les confine aux bas fonds de la ligue, Wemby a réussi ses débuts à titre individuel. La Wembamania est réelle. C’est à elle, à ses origines et à ce qu’elle pourrait devenir, que Society Magazine s’est intéressé en nous faisant revivre l’année écoulée tout en nous projetant dans celles à venir. Un dossier en deux papiers dont leu deuxième prend le contre-pied du premier en nous contant les aventures des premiers (très) jeunes basketteurs français partis aux États-Unis dans le but d’intégrer l’élite.

Dès les premiers matchs de Victor Wembanyama, les statistiques sont là, le niveau défensif est très sérieux et les gestes extraordinaires sont effectués avec une aisance sans égal pour un corps de plus de 220 centimètres. L’Alien est lancé. Mais d’où vient-il ? Comment en est-il arrivé là ? Et surtout, jusqu’où pourrait aller cette folie médiatique et virale qui l’accompagne partout ? Ce sont les questions auxquelles deux journalistes de Society ont tenté de répondre dans un dossier de 8 pages consacré à Victor, l’ancien joueur des Metropolitans de Boulogne-Levallois. Alimenté par de nombreux témoignages, le récit nous plonge dans la vie de ce jeune – encore un teenager de l’autre côté de l’Atlantique – qui ne semble brûler aucune étape. Il agit comme un sportif professionnel aguerri, il ne fait pas de faux pas, il s’applique, reste concentré tout en répondant aux demandes et aux attentes. C’est très fort et au-delà de la génétique qui a donné à Victor Wembanyama un corps hors normes pour le basketball, tout cela peut s’expliquer si on s’intéresse à son passé. Au passage, cela pose la question de savoir si la France ne serait pas en train de rencontrer son plus incroyable talent.

Une autre question subsiste et subsistera toujours en filigrane d’une telle réussite : pour un Wembanyama, combien ont échoué à réaliser leur rêve ? C’est l’angle du deuxième papier de ce gros dossier basketball. Un papier qui nous raconte les aventures des premiers jeunes basketteurs français qui ont tenté leur chance aux États-Unis dans le but de jouer en NBA. Les espoirs et les déboires de Samuel Nadeau et son colocataire Kudjo Sogadzi, l’aide de Babacar Sy l’entraîneur au grand cœur, nous sont racontés dans le détail avec le concours actifs des trois acteurs principaux. Tout un programme et des tranches de vie qui n’ont pas forcément été les plus glorieuses de leurs existences. Avant Victor Wembanyama et même avant Tony Parker, à la toute fin des années 90, ils ont voulu suivre les traces de Tariq Abdul-Wahad, le premier Français à avoir évolué en NBA. Ça ne s’est pas passé comme ils en avaient rêvé. Loin de là.

Si aujourd’hui, on s’extasie sur le destin fabuleux de Victor Wembanyama, sur les parcours en NBA de joueurs comme Tony Parker, Nicolas Batum, Rudy Gobert, Evan Fournier ou Boris Diaw, il est bon également de se rappeler et de parler de ses gars qui en tentant leur chance ont ouvert des voies.

“Le grand saut”, par Antoine Mestres et Grégoire Belhoste et “Les Américains”, par Ianis Periac