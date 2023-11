“Landes Of Brothers”, la série qui suit les exploits de Boris Diaw avec Biscarrosse

Après une carrière NBA longue de presque 15 saisons et d’innombrables campagnes avec l’Équipe de France, Boris Diaw continue de fouler les parquets à 41 ans. C’est à Biscarrosse, dans le département des Landes, que Babac nourrit aujourd’hui sa passion pour le basket. Une nouvelle aventure qu’il est désormais possible de suivre à travers la série “Landes Of Brothers”.

La Coupe du monde des Landes, ça vous dit quelque chose ? Peut-être pas. Mais aux yeux de Boris, “c’est un titre qu’il faut avoir quand on est basketteur”. C’est principalement pour cette compétition que Babac est sorti de sa retraite afin de poser ses valises à Biscarosse, en… Départementale 3, avec certains de ses potes originaires du coin.

Dans le premier épisode de la série “Landes Of Brothers” (titre inspiré de “Band Of Brothers”, vous l’aurez compris), disponible sur la chaîne YouTube de SKWEEK, Boris Diaw revient justement sur la formation de cette équipe pas vraiment comme les autres et les grandes retrouvailles avec ses copains. Des retrouvailles suivies d’aventures sur les parquets mais surtout en dehors, parce que c’est avant tout ça la Coupe du monde des Landes : de la joie, de la bonne humeur, du partage et surtout de la passion.