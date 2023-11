Sur son nuage, le Magic a confirmé ses bonnes résolutions du début de saison en matant avec autorité les Celtics, leaders de la Conférence Est. Cela fait désormais six victoires de suite pour Orlando !

Pour la feuille de match complète de cette rencontre, c’est par ici.

Petit match en prime time pour attaquer son vendredi, c’est toujours cadeau quand ça arrive alors on s’est évidemment mis devant. Petite cerise sur l’énorme gâteau, un duel entre les deux meilleures équipes du moment dans la Conférence Est.

Si Orlando sonnait comme un tube de l’été avant ce match, bien fun mais qui ne dure pas forcément dix mois, on va peut-être bientôt commencer à revoir notre jugement. Le Magic a encore impressionné ce soir face à ce qui ressemble pourtant à un ogre sur ce début de saison. Malgré l’absence de Jrue Holiday, Boston était encore arrivé avec l’armada pour défier les Floridiens.

Peu importe pour la jeunesse insouciante et brillante du Magic, qui aura eu besoin d’un quart-temps pour vraiment lancer son match. Le défaut de ces matchs du week-end qui commencent tôt, un classique. Le burger pas digéré ou alors l’absence de sieste, bref. Si Boston a vite pris les commandes, le fighting spirit de la bande à Jamahl Mosley a su répondre présent.

Les premières rotations auront été le signal de départ de la révolte du Magic. Dans le sillage d’un Mo Wagner possédé et intenable en sortie de banc (27 points), Orlando a retourné Boston façon crêpes Wahou. L’ingrédient “Magic” de la potion toute aussi magique d’Orlando n’a pas changé : une défense de fer pour éteindre les Jay Brothers, limités à 13/38 au shoot ce soir. Avec la sortie de Kristaps Porzingis en court de match à cause d’une douleur au mollet, Boston n’a pas su trouver d’alternatives pour aller inquiéter une équipe qui n’a cessé de monter en puissance.

Dans le dur en première mi-temps, Paolo Banchero s’est lui réveillé après le repos pour porter les siens vers un sixième succès de rang. 23 points, 7 rebonds et 5 passes pour l’Italo-Américain.

Avec ce succès, le Magic conforte sa seconde place à l’Est et se rapproche un peu plus de sa victime du soir au classement de régulière tout en prenant la tête du Groupe C du In-Season Tournament.