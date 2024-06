Quelques heures après le transfert surprise ayant envoyé Josh Giddey à Chicago en échange d’Alex Caruso, le manager général Sam Presti s’est exprimé sur les raisons de ce trade. Et il a été particulièrement transparent.

Faisant partie ces dernières années du noyau de jeunes prêt à reconstruire le Thunder, Josh Giddey avait connu un début de carrière prometteur à Oklahoma City. Mais ses limites au tir extérieur ont été mises en lumière sur la grande scène des Playoffs ce printemps, et son statut s’est tout de suite fragilisé à OKC : il n’a joué que 18 minutes par match en PO et est même sorti du banc à deux reprises.

Ce rôle en sortie de banc, c’est visiblement ce qu’envisageait le Thunder pour Giddey la saison prochaine. Mais le meneur australien avait une vision différente, ce qui a poussé Sam Presti à le transférer.

“On a déterminé que faire sortir Josh du banc la saison prochaine était notre meilleure option pour maximiser ses talents et utiliser notre équipe de manière plus efficace sur 48 minutes. […] Quand on en a parlé à Josh pour voir comment cela pouvait renforcer ses qualités et ainsi optimiser notre effectif, il avait du mal à l’imaginer (sortir du banc, ndlr.). La discussion a ensuite basculé sur les opportunités qu’il pouvait potentiellement avoir ailleurs.” Josh a un potentiel de All-Star, mais essayer d’atteindre cela au vu de la construction actuelle du Thunder n’aurait pas été optimal pour le collectif. On a donc décidé d’avancer et de faire ce qu’il y a de mieux pour la franchise” – Sam Presti

La suite, on la connaît. Direction Chicago pour Josh Giddey, tandis qu’Alex Caruso débarque au Thunder pour aider l’équipe à franchir un cap supplémentaire.

Agréable de voir Sam Presti donner des explications détaillées et son ressenti 👏

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 21, 2024

Le groupe actuel de Mark Daigneault se repose surtout sur les talents de Shai-Gilgeous Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren, tandis que le meneur rookie Cason Wallace a montré qu’il pouvait déjà contribuer des deux côtés du parquet. Pendant ce temps, Josh Giddey a montré ses limites, en plus de devoir affronter des challenges hors terrain. Clairement, sa saison 2023-24 fut compliquée, et elle s’est terminée presque dans l’indifférence. De plus, Sam Presti est bien conscient qu’il devra bientôt sortir le chéquier pour garder son noyau intact, et n’envisageait probablement pas de prolonger Giddey à la fin de son contrat rookie en 2025.

Alors quand la possibilité d’acquérir un role player du niveau de Caruso s’est présentée, Presti n’a pas hésité. Quant à Josh Giddey, il espère que son transfert à Chicago lui permettra de maximiser son potentiel.

__________

Source texte : ESPN

Sam Presti s’est donc exprimé sur le transfert de Josh Giddey avec beaucoup d’honnêteté : le Thunder avait été clair avec le joueur, en lui indiquant qu’à l’avenir dans cette franchise son meilleur poste serait en sortie de banc.

Voulant développer son talent en titulaire…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 21, 2024