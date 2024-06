Alors que les Finales NBA ont été bouclées en début de semaine, Luka Doncic tente de profiter de quelques jours de repos pour récupérer après une longue saison et soigner ses bobos. Car une grosse échéance l’attend dès début juillet : le Tournoi de Qualification Olympique avec la Slovénie.

Présent dans la liste de la Slovénie pour le TQO à venir, Luka Doncic avait déclaré pendant les Finales qu’il rejoindrait l’équipe nationale “si son corps le lui permet”. On ne peut pas dire que le phénomène des Mavs soit en parfaite santé (au contraire), mais difficile quand même de l’imaginer en train de déclarer forfait pour cet été.

Nico Harrison, manager général des Mavs, s’attend en tout cas à ce que Doncic joue pour la Slovénie début juillet.

“Jouer pour l’équipe nationale, cela fait probablement partie de ses plus grands plaisirs. Tant qu’il peut marcher, il jouera pour eux. C’est ce que je pense.”

Au vu de l’importance que Luka possède à Dallas, et le repos dont il a sûrement besoin en ce moment, les Mavs pourraient tenter de le convaincre de faire l’impasse sur les prochaines échéances avec l’équipe nationale. Mais Nico Harrison et la franchise ont l’air d’être OK avec sa participation au TQO, et potentiellement aux JO si la Slovénie se qualifie. Ce serait quand même dommageable de frustrer Luka, qui tient chaque été ou presque à représenter les couleurs de son pays dans les grandes compétitions internationales. Surtout quand il y a une place aux Jeux Olympiques dans la balance.

Pour rappel, la Slovénie débutera son TQO le 2 juillet prochain en Grèce. Au programme : deux matchs contre la Croatie et la Nouvelle-Zélande, avant une potentielle finale contre les Grecs de Giannis Antetokounmpo.

