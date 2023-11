Si Victor Wembanyama réalise une campagne rookie solide, les défaites continuent de s’accumuler avec les Spurs. Douze revers consécutifs à l’heure de ces lignes. De quoi lui rappeler ses jeunes années en tant que… footeux.

Oui, il fut un temps où Wemby jouait au ballon rond plutôt qu’à la grosse balle orange. C’était avant qu’il ne commence le basket à l’âge de sept ans, et vous ne serez pas surpris de lire que Victor était gardien de but vu qu’il était déjà bien plus grand que ses copains. Une période qu’il n’a pas oubliée, mais pas forcément pour les bonnes raisons.

“La dernière fois que j’ai perdu autant ? C’était probablement quand je jouais au foot. On n’avait pas une très bonne équipe” se souvient Wembanyama pour The Athletic, en référence à la série de défaites des Spurs. “Quand vous vous retrouvez à trois contre un en contre-attaque pendant tout le match, c’est dur. Ce n’était pas vraiment de ma faute en fait.”

On ne sait pas si cette période-là a dégoûté Victor du foot au point de le faire basculer vers le basket, mais depuis Wemby n’a cessé de gagner et de dominer sur les parquets. C’est pour cela qu’il se retrouve un peu en terre inconnue aujourd’hui en enchaînant les défaites sous le maillot de San Antonio.

Victor Wembanyama on his belief the Spurs are on the right path despite him experiencing the longest losing streak since his days playing goalie in soccer: pic.twitter.com/aMYfssDfFW

— Tom Orsborn (@tom_orsborn) November 28, 2023

Malgré une campagne individuelle à la hauteur de ce qu’on pouvait attendre (19 points, 9 rebonds, 2,6 contres et 1,3 interception), Victor Wembanyama n’a toujours pas goûté à la victoire depuis ses exploits sur le parquet de Phoenix au tout début du mois de novembre. Cela commence à faire long, et les Spurs sont depuis tombés à la toute dernière place de la Conférence Ouest (bilan de 3 victoires – 14 défaites) en se faisant marcher dessus des deux côtés du terrain. Mais pas de quoi le décourager pour autant :

“Je continue d’apprendre chaque jour, et je sais que j’ai progressé depuis le début de saison. Je sais que le début ne ressemblera pas à la fin. En tant qu’équipe, je sais que nous allons beaucoup progresser, et individuellement aussi. D’un mois à l’autre, de match en match. On va s’améliorer de façon exponentielle.”

Vous l’avez compris, Victor Wembanyama garde le moral.

Malgré tout son talent et le passé glorieux de la franchise qu’il représente désormais, Wemby sait qu’il faudra du temps ainsi que de la patience avant de grimper dans la hiérarchie de la Conférence Ouest. D’autres grands noms sont passés par là avant lui, cela fait partie du processus d’apprentissage.

On espère juste que toutes ces défaites, que tous ces paniers encaissés, ne lui donnent pas envie de se mettre à un autre sport à l’avenir, genre le handball ou le volley. Quoique ça pourrait être fun à voir…

Source texte : The Athletic