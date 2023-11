Révélation de ce début de saison, le Orlando Magic régale et surprend dans la Conférence Est. L’occasion idéale pour sortir un apéro TrashTalk spécial franchise de Disney. La grosse question maintenant : curse ou pas curse ?

Pour retrouver l’intégrale de nos vidéos, c’est par ici.

Y a-t-il des équipes plus kiffantes que le Magic sur ce début de saison ? Entre jeunesse, grosse défense et esprit collectif, l’équipe de Paolo Banchero et Franz Wagner enchaîne les victoires. Le Magic en est déjà à 7 de suite et le record de franchise est à 9 ! De quoi permettre à la bande à Mickey de squatter le podium de la Conférence Est. Alors, simple effet du début de saison, ou Orlando véritable darling de la NBA ? Faut qu’on en parle !

Fans du Orlando Magic, on vous attend dans les commentaires et d’ici-là, bon visionnage à tous !