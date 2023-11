Récemment intronisé au Hall of Fame et véritable légende des Spurs, Tony Parker sera honoré par sa franchise de cœur le 17 décembre prochain.

Ce jour-là, les Spurs de Victor Wembanyama affronteront les New Orleans Pelicans dans un match intitulé le “Tony Parker Hall of Fame Game”.

Comme son nom l’indique, cette rencontre permettra à la franchise de San Antonio de rendre hommage à son célèbre numéro 9, qui fait partie de la classe 2023 du Hall of Fame. Les fans présents en tribunes recevront un T-shirt spécialement conçu pour l’occasion, et plusieurs activations auront lieu pendant la rencontre pour honorer notre TP national.

Tony sera évidemment sur place, lui qui donnera un speech à la mi-temps.

Spurs announce Pelicans game on 12/17 will be “Tony Parker Hall of Fame Game” celebrating his recent induction into @Hoophall. pic.twitter.com/a8iEAv9CJM

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) November 29, 2023

Quatre fois champion NBA et MVP des Finales 2007 sous le maillot des Spurs, Tony Parker a vu son maillot être retiré par la franchise de San Antonio fin 2019. La bannière sur laquelle sont immortalisés son nom et son numéro aura d’ailleurs droit à une petite update avec l’intégration de son nouveau statut de Hall of Fame.

Source texte : Spurs / San Antonio Express-News