Comme chaque lundi soir, la NBA vient de dévoiler les récompenses pour les meilleurs joueurs de la semaine passée dans chaque conférence. Les heureux élus ? De’Aaron Fox et Jalen Brunson.

Les meneurs sont à l’honneur ce lundi.

De retour de blessure mi-novembre, De’Aaron Fox n’a pas perdu de temps pour relancer la machine : 4 matchs, plus de 32 points de moyenne avec 5 rebonds et 6 passes, et surtout 4 victoires pour ses Kings. Le meneur de Sacramento a notamment explosé face aux Spurs de Victor Wembanyama avec 43 pions. La semaine parfait pour le Renard !

Dans la Conférence Est, c’est Jalen Brunson qui rafle la mise. Le meneur des Knicks est la première raison de la bonne dynamique new-yorkaise, lui qui a sorti des stats de 28,5 points, 3,5 rebonds, 6,5 passes à plus de 47% au tir dont un énorme 54% à 3-points (et 88% aux lancers-francs). Sous son impulsion, New York a battu Atlanta, Charlotte et Washington, et s’est incliné contre Boston.

Sacramento Kings guard De’Aaron Fox and New York Knicks guard Jalen Brunson have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 4 of the 2023-24 season (Nov. 13-19). pic.twitter.com/EQdBT0Xd7t

— NBA Communications (@NBAPR) November 20, 2023

Parmi les nominés à l’Ouest : Kevin Durant et Devin Booker (Suns), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), LeBron James (Lakers), Domantas Sabonis (Kings) et Karl-Anthony Towns (Wolves). Dans la Conférence Est : Jimmy Butler (Heat), Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard (Bucks), Tyrese Haliburton (Pacers), Paolo Banchero (Magic), Evan Mobley (Cavaliers), Kristaps Porzingis et Jayson Tatum (Celtics), et Julius Randle (Knicks).

