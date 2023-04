La saison régulière 2022-23 est officiellement terminée mais avant de passer aux choses très sérieuses, la NBA a souhaité récompenser les meilleurs joueurs de la dernière semaine de compétition. Les vainqueurs ? Kawhi Leonard – jusqu’ici rien d’anormal – et… Bobby Portis, beaucoup moins normal.

Oui, Bobby Portis. Le même Bobby Portis qui sort du banc chez les Bucks, et dont l’une des plus grandes actions en carrière reste la droite qu’il a infligée à son coéquipier de l’époque Chicago, Nikola Mirotic. Profitant d’une fin de saison sans enjeu à Milwaukee pour lâcher de belles perfs individuelles en l’absence de Giannis et Cie, le solide role player des Bucks a tourné à 20,7 points et 12,3 rebonds en un peu moins de 29 minutes par match, avec un pourcentage de réussite de 59,1% à 3-points. Autant dire qu’il était chaud le Bobby. De quoi permettre à Milwaukee de remporter deux matchs en quatre sorties en attendant le début des Playoffs.

Dans la Conférence Ouest par contre, pas de blague, c’est la star des Clippers Kawhi Leonard qui l’emporte. Même si Kenneth Lofton Jr. aurait fait un magnifique gagnant, difficile de passer à côté de Kawhi, qui confirme sa montée en puissance en vue de la postseason : 25,7 points, 10 rebonds, 4,7 passes, le tout à 49% au tir dont 39% du parking. C’est propre, c’est efficace, c’est Kawhi. Sous l’impulsion du Fun Guy, les Clippers ont remporté trois matchs sur trois – dont un très attendu face aux Lakers – pour sécuriser la cinquième place de l’Ouest, malgré un Paul George toujours absent.

Parmi les autres nominés, à l’Ouest on a Brandon Ingram (Pelicans), Anthony Edwards (Wolves), Stephen Curry (Warriors) ainsi que LeBron James (Lakers). À l’Est, Jimmy Butler (Heat), Pascal Siakam (Raptors), Immanuel Quickley (Knicks) et Jrue Holiday (Bucks) possédaient également un dossier sérieux.