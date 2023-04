NBA – le récap du jour : Zion Williamson probablement forfait pour le premier tour si les Pels se qualifient en Playoffs

Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

Déjà forfait pour le play-in tournament à cause de sa blessure à l’ischio, Zion Williamson ne devrait pas non plus revenir pour le premier tour des Playoffs, dans le cas où les Pelicans se qualifieraient. (Source : Shams Charania)

La NBA a battu tous ses records cette saison en matière d’affluence dans les salles, avec notamment une moyenne de 18 077 fans par rencontre.

The NBA set all-time records for total attendance, sellouts, average attendance and percentage of capacity during the 2022-23 season: · 22,234,502 Fans – Record for Attendance

· 791 Sellouts – Most-Ever

· 18,077 – Record Average Attendance

· 97 % Capacity – All-Time High pic.twitter.com/0fLTjuobvq — NBA Communications (@NBAPR) April 10, 2023

Abonné aux blessures, Jonathan Isaac devrait être prêt pour le début de la saison prochaine. Ça vaut ce que ça vaut. (Source : Orlando Sentinel)

P.J. Washington, agent libre restrictif cet été, veut rester à Charlotte. Idem pour Kelly Oubre. Reste à savoir pourquoi. (Source : Charlotte Observer)

Beaucoup de changements sont à attendre chez les Mavs, mais le manager général Nico Harrison est safe. Concernant la Draft, il existerait un scénario dans lequel Dallas transfère son choix de premier tour, à condition qu’il ne parte pas aux Knicks bien évidemment. (Source : Marc Stein)

Rudy Gobert et Kyle Anderson ne sont pas les seuls à s’être embrouillés dimanche soir. Il y a eu aussi Bones Hyland et Mason Plumlee chez les Clippers. Mais le coach Tyronn Lue l’assure, “ils ont réglé le problème, tout est ok”. On verra ça en Playoffs. (Source : ESPN)

Mason Plumlee and Bones Hyland got into it on the Clippers bench. pic.twitter.com/q9OqienLLt — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 9, 2023

SUR NOS AUTRES RÉSEAUX