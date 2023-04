Vous l’attendiez avec impatience, le premier tour des Playoffs est enfin là ! Le programme du début des hostilités vient d’être communiqué par la NBA alors à vos agendas, toutes les infos importantes sont dans cet article !

Le premier tour des Playoffs NBA saison 2022-23 démarrera donc le SAMEDI 15 AVRIL dès 19 h avec 4 matchs au programme :

Préparez les Chipsters et les Tourtel Twist, les matchs démarrent à l’heure de l’apéro et l’enchaînement s’annonce juste dingue pour cette première salve de rencontres.

#NBAPlayoffs First Round, Game 1 dates.

More information will be provided as it is finalized. pic.twitter.com/sBcjzZVLKq

— NBA Communications (@NBAPR) April 9, 2023