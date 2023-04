Soirée légendaire en NBA : récap d’une nuit XXL ! Allez, café – le replay

On s’attendait à une dernière soirée de saison régulière WTF, on n’a pas été déçus. Alors bien évidemment, il fallait qu’on en parle dans un Allez café qui restera clairement dans l’histoire.

Quelle soirée. Mais quelle soirée. Déjà, on a eu droit à 15 matchs à des horaires français pour déterminer les dernières places au classement, mais on a surtout vécu des moments WTF tout au long de ce dimanche soir. D’abord, on a eu droit aux performances exceptionnelles d’Udonis Haslem et Payton Pritchard (cette phrase est incroyable), à Mikal Bridges qui ne joue que quatre secondes, ainsi qu’à des scores qui reflètent parfaitement le manque d’enjeu de certains matchs. Mais surtout, ensuite, on a vu Rudy Gobert envoyer une droite en direction de Kyle Anderson en plein temps-mort, une image hallucinante mais pourtant bien réelle. Et pour ne rien arranger, Jaden McDaniels s’est pété la main en frappant dans un mur. Une soirée légendaire on vous dit.