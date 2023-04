Voilà, on tire le rideau sur la saison régulière de TrashTalk Fantasy League sur une dernière semaine complètement what the fuck. Entre les franchises qui ne jouaient plus rien et celles qui ont chargé le tank comme rarement, on a eu le droit à un deck en mode GLeague.

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium de la semaine

Le dernier podium de la semaine est connu. Plus que les noms qui le composent.

Le podium individuel

Il avait pris le lead il y a quelques semaines, Baptnal a tenu le cap par la suite. Félicitations, plus de 44 points de moyenne, tu es un boss, le patron de la TrashTalk Fantasy League. On est tout petit à côté de toi.

Le podium par équipe

Lors de leur interview il y a quelques jours, ils avaient annoncé la couleur : après le trophée d’équipe du mois de mars, le titre était pour eux. Ils ont tenu parole, Big up Les Ducs !

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : non, le mode espion ne bug pas, il n’y a juste pas de matchs, bande de boulets

Mardi : Joel Embiid – 95 points (6,2% des picks)

Mercredi : Immanuel Quickley – 60 points (2,6% des picks)

Jeudi : Bruce Brown – 51 points (4 picks)

Vendredi : Jaren Jackson Jr. – 59 points (0,5% des picks)

Samedi : Kevin Knox – 53 points (18 picks)

Dimanche : Brandon Ingram – 72 points (1,9% des picks)

# Les carottes de la semaine passée

Jayson Tatum (11% des picks) : 23 points vs Sixers

Pendant que Joel Embiid sortait un match de mammouth, Jayson Tatum essayait de se souvenir comment il fallait faire pour entrer le ballon dans le panier.

Kevin Durant (8,6% des picks) : 23 points vs Spurs

Si KD n’a pas eu à se frotter à un monstre comme Embiid ce mardi, il n’a pas été plus en réussite que Tatum. Heureusement pour lui, les Suns ont quand même fait le boulot.

Giannis Antetokounmpo (8,6% des picks) : DNP vs Bulls

La première place quasi assurée, les Bucks en back to back : quelle surprise de voir Giannis être mis au repos

La soirée de jeudi

Sur les 30 picks les plus populaires, 11 n’ont pas joué. Ce sont presque 20% des membres de la TrahTalk Fantasy League, répartis sur ces onze joueurs qui ont donc mangé une bulle. Et la carotte sur le gâteau est offerte par James Harden, 10,3% des picks et seulement 17 points.

Luka Doncic (9,9% des picks) : 16 vs Bulls

On se disait qu’il y avait encore une petit truc à jouer à Dallas et que Luka Doncic était l’un des rares premiums intéressants. Un quart-temps plus tard, la carotte était sévère.

LeBron James (9,9% des picks) : 15 vs Suns

Un constat un peu similaire pour LeBron James face aux Suns, sauf qu’il n’a même pas l’excuse du temps de jeu pour justifier son 6/19 au tir.

Rudy Gobert (9,9% des picks) : 1 patate vs Kyle Anderson

Fin de la vanne.

# Les bons coups de la semaine passée

Jaden Ivey (3 picks) : 49 points vs Heat

Cartonner dans une défaite, un match de rêve pour un gamin des Pistons. Et un bon coup pour les trois personnes qui ont misé sur lui.

Herb Jones (0 pick) : 56 points vs Grizzlies

Elle se terminant quand cette saison ? Parce que certes on met Herb Jones en avant, mais le best pick pour Quickley ainsi que Quentin Grimes et Daniel Gafford dans le top 10 de la nuit, ça commence à faire beaucoup.

Le podium de jeudi (8 picks)

Quatre personnes sur le best pick Bruce Brown et ses 51 points, aucune sur Keita Bates-Diops et ses 47 points et de nouveau quatre poiur Drew Eubanks et ses 47 points. Quant à Kris Dunn, il n’est même pas disponible. Bref, vivement que ça se termine.

Prendre un mec qui joue plus de 20 minutes en sachant mettre le ballon dans le panier

Y a pas à dire, cette semaine a été un carnage, je crois qu’il va falloir causer à Adam Silver, le load management ne peut pas continuer à briser des vies en TTFL comme ça.

Kenneth Lofton Jr (6 picks) : 66 points vs Thunder

Rotation hyper réduite, match qui compte pour du beurre. Et le beurre, il aime ça l’ami Kenneth. Il s’est donc gavé.

# Les trophées de la semaine passée

Last Call : Faire best pick lors de l’ultime journée de la saison régulière le dimanche 9 avril – 259 picks

C’est donc Brandon Ingram qui va chercher le dernier best pick de la saison en TrashTalk Fantasy League, même si dans notre coeur il est pour Kenneth Lofton Jr.

C’est donc le moment de prendre un peu de repos en attendant les Playoffs, un nouvelle épreuve en TrashTalk Fantasy League.