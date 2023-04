Quels joueurs n’ont raté aucun match cette saison en NBA ?

Jamais blessés, jamais suspendus, jamais absents tout court, focus sur les joueurs qui n’ont pas raté le moindre match cette saison en NBA. Les “Iron Men” de la saison 2022-23.

En NBA, comme dans tous les sports, il y a ceux qui sont pourris par les blessures et ceux qui parviennent à passer à travers les gouttes. Vous l’aurez compris, on ne parlera pas de Lonzo Ball aujourd’hui mais plutôt de ceux qui pètent la forme et qui ne sont jamais sur la touche. Ils sont dix cette saison à avoir joué les 82 matchs de la régulière. Voici la liste officielle des heureux élus.

Ils ont officiellement joué 82 matchs cette saison : Harrison Barnes

Patrick Williams

Jordan Poole

Mikal Bridges

Tari Eason

Isaiah Hartenstein

Kevon Looney

KJ Martin

Nikola Vucevic

Derrick White — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2023

Qu’est-ce qu’on note dedans ? Déjà que c’est beaucoup mieux qu’en 2021-22, où seuls cinq joueurs avaient réalisé une saison complète. Fun fact : deux des cinq joueurs de l’an passé sont encore là. Il s’agit de Kevon Looney et Mikal Bridges, qui a rejoint le club des joueurs ayant joué plus de 82 matchs en une saison (83 exactement). Ils ne sont que 42 dans l’histoire de la NBA à l’avoir réussi.

On trouve également quelques belles surprises avec certains garçons qui n’ont pas été vernis par les blessures dans le passé mais qui enchainent enfin, Patrick Williams notamment. Nikola Vucevic n’avait jamais réalisé une saison à 82 matchs non plus malgré douze saisons dans la Ligue, c’est désormais chose faite.

À l’heure où le load management règne en maître sur bon nombre de franchises, il est bon de voir que certains joueurs participent à la régulière de A à Z. Des joueurs qu’on devrait revoir très vite car huit des dix noms mentionnés ci-dessus participent soit au Play-in soit sont directement qualifiés pour les Playoffs. Au moins leurs coachs ne seront pas trop inquiets niveau injury report.

