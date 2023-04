Le premier week-end de Playoffs a offert son lot de gros matchs, de surprises et d’émotions, mais malheureusement aussi de blessures. Hier, Ja Morant et Giannis Antetokounmpo ont dû rejoindre les vestiaires prématurément, sans pouvoir revenir en jeu. Le premier a été touché à la main et le second au dos. Pas les mêmes blessures donc, mais une cause similaire : une vilaine chute causée par une collision face à un défenseur jouant volontairement le passage en force. De quoi faire réagir la Grande Ligue ?

Les images donnent des sueurs froides.

D’abord, lors du match Grizzlies – Lakers, on a vu la main droite de Ja Morant se plier en quatre au moment où ce dernier est lourdement retombé au sol après un contact avec Anthony Davis.

Ja Morant headed to the locker room with an apparent injury after this play. pic.twitter.com/MZOrSN9Tmz — ESPN (@espn) April 16, 2023

Ensuite, dans le match suivant opposant les Bucks au Heat, on a vu le Greek Freak chuter en plein sur son dos, lui qui s’est heurté à Kevin Love dans les airs alors qu’il montait au lay-up.

Bucks’ superstar Giannis Antetokounmpo (lower back contusion) will not return to Game 1 of Bucks-Heat, per @ShamsCharania. Giannis sustained the injury on this collision with Kevin Love in the 1st quarter 🤕pic.twitter.com/ep8RFTvVfD — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 16, 2023

Ja Morant a été sanctionné d’une faute offensive. Giannis Antetokounmpo a lui obtenu deux lancers-francs, les arbitres jugeant que Love n’était pas en position légale (les deux pieds en dehors de la restricted area, bien implantés au sol, et sans bouger) pour pouvoir obtenir le passage en force. Mais si la décision arbitrale diffère d’une action à l’autre, les deux superstars ont chacune dû rejoindre les vestiaires, blessées.

Dans la NBA actuelle, jouer le passage en force comme ont pu le faire Anthony Davis et Kevin Love est une tactique défensive à part entière. Certains joueurs en ont même fait une spécialité, comme le role player Ersan Ilyasova il y a quelques années. Cela demande de l’intelligence, une certaine discipline défensive et une vraie science du placement. Love est par exemple le deuxième joueur NBA qui a provoqué le plus de passages en force cette saison (33, derrière Jaylin Williams du Thunder), et c’est un moyen pour lui de contribuer pour son équipe malgré ses 34 balais et ses limites défensives.

Mais cette tactique du passage en force peut, comme on a malheureusement pu le voir hier, provoquer de vilaines chutes et des blessures. C’est particulièrement le cas dans la NBA de 2023, où on retrouve de véritables phénomènes athlétiques comme Morant et Giannis qui décollent comme des avions de chasse. Quand vous montez aussi haut et à une telle vitesse, la chute peut être brutale suite à un contact avec un joueur ayant refusé de sauter dans le but de provoquer une charge.

Ce qui nous amène à la question suivante : la NBA doit-elle revoir cette règle des passages en force ?

Avant d’aller plus loin, on tient à préciser un aspect important : on ne parle ici que des passages en force provoqués sous le cercle, quand l’attaquant tente de monter vers le panier. Cela n’inclut pas les autres types de charge, comme lorsqu’un attaquant baisse l’épaule et fonce dans son défenseur sans contrôler son mouvement. Ce type d’action doit continuer d’être sanctionné, mais on peut effectivement se demander si la NBA ne doit pas adapter son règlement concernant les cas qu’on a pu voir hier.

C’est toujours un sujet sensible de modifier certaines règles de jeu, encore plus quand ça concerne la défense dans une NBA qui favorise déjà beaucoup (trop) le jeu offensif. “Qu’est supposé faire le défenseur ? Laisser l’attaquant dunker tranquillement ? C’est déjà assez facile comme ça pour les scoreurs de pénétrer dans la raquette.” Voilà probablement le genre de discours que les amoureux de la défense vont tenir dans un tel débat. Et c’est légitime. C’est pour cela que la NBA ne peut pas simplement retirer cette arme défensive sans potentiellement modifier d’autres petites parties du règlement pour rééquilibrer un tant soit peu le rapport de force.

Mais une chose est sûre : cette tactique de défense remet aujourd’hui en question l’intégrité physique des joueurs, sans doute plus que jamais.

En 2023, les joueurs sont tellement athlétiques et vont tellement vite que c’est difficile pour eux de s’ajuster dans les airs au dernier moment pour tenter d’éviter le contact. Il faut savoir que c’est beaucoup plus dangereux pour un attaquant d’entrer en collision avec un défenseur qui ne saute pas, qu’avec un défenseur qui tente de le contrer. Car c’est spécifiquement la position au sol du défenseur qui provoque de grosses chutes et donc des blessures. Morant et Giannis ne sont d’ailleurs pas des cas isolés, et d’autres gros bobos vont arriver à l’avenir si la NBA continue d’autoriser cette tactique défensive.

Au final, ce débat est basé sur plusieurs pistes de réflexion :

Comment considère-t-on les passages en force sous le cercle ? Comme une tactique défensive légitime ou une action trop dangereuse pour les attaquants ?

Est-ce qu’on considère que les blessures font tout simplement partie du jeu ? Ou faut-il faire le maximum pour essayer de les limiter ?

À quel niveau mettre le curseur ?

Les réponses à ces questions détermineront si la NBA décide un jour de revoir la règle des passages en force sous le cercle.

Ce qui est sûr, c’est qu’en NBA comme dans d’autres ligues, les blessures touchant les grandes stars ont plus de potentiel pour faire bouger les choses que des blessures qui touchent des joueurs moins prestigieux. Les fans de NFL connaissent par exemple la “Tom Brady Rule”, mise en place après la rupture d’un ligament croisé pour le GOAT du Foot US en 2008 et qui interdit aujourd’hui les défenseurs de se jeter dans les genoux d’un quarterback. En NBA, la “Zaza Pachulia Rule” permet actuellement aux arbitres de sanctionner plus sévèrement les défenseurs qui ne laissent pas la place aux shooteurs de retomber proprement au sol après avoir tiré. Celle-ci a été mise en place pour la saison 2017-18, après la blessure de Kawhi Leonard en Playoffs, provoquée justement par Pachulia…

L’avenir nous dira si les blessures de Morant et Giannis raisonnent suffisamment pour forcer le Board of Governors de la NBA à adapter son règlement. Tout ce qu’on espère à l’heure de ces lignes, c’est de revoir rapidement Ja et le Freak sur les parquets dans ces Playoffs NBA 2023, et qu’aucune autre blessure de ce type ne vienne perturber le grand spectacle qu’on voit depuis ce week-end.