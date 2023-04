Cette deuxième nuit de Playoffs NBA a été marqué par trois upsets sur ces Game 1 mais aussi par une cascade de blessures lors des deux premiers matchs de la soirée. Giannis Antetokoumpo, Tyler Herro et Ja Morant composent le tiercé perdant de la nuit, on fait le point sur leurs blessures et leurs (possibles) futures indisponibilités.

Il y a des soirs où dame Malchance pointe le bout de son nez et vient te gâcher ton premier Sunday Night Live de Playoffs. Et d’un seul coup ta pizza paraît bien moins savoureuse et ta Tourtel se réchauffe à chaque gorgée.

Premier coup dur dans une soirée qui en comptera bien trop, une alerte à la fin du premier quart-temps pour Anthony Davis. Le mono-sourcil le plus célèbre de Los Angeles annonce la couleur, “je ne sens plus mon bras”, après un duel contre Jaren Jackson Jr. qui paraissait pourtant anodin au ralenti. Ça donnait le ton.

« Je peux pas bouger mon bras. »pic.twitter.com/82siC6BOvI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2023

Dans la suite de la rencontre entre les Grizzlies et les Lakers, Ja Morant, qui avait visiblement très très envie de faire à AD une “Vince Carter sur Fred Weis” , a tenté pour la troisième fois de la soirée un énorme poster. Alors oui, Ja Morant saute à 15 mètres de haut mais passer par dessus Davis c’est aussi compliqué que de passer le Cap Horn pour un dériveur du dimanche. Ja Mo n’a évidemment pas réussi et s’est surtout bien rétamé à l’atterrissage en se retournant la main bien comme il faut. Résultat des courses : il a terminé sa rencontre sur le banc, incapable même d’utiliser sa main droite pour enlever ses chaussettes. Info exclusive, il ne se serait savonné que de la main gauche pendant la douche d’après match mais, plus sérieusement, Morant et Memphis pourraient perdre gros sur ce match 1 puisque l’ourson trublion devrait être out pour le match 2, qu’il ne faudra en sus absolument pas perdre.

Ja Morant appears to have hurt his right hand and he is heading back to the locker room pic.twitter.com/cmWoGVcyT6 — Action Network (@ActionNetworkHQ) April 16, 2023



Continuons les réjouissances (non) avec la rencontre entre les Bucks et Miami. Le Heat, avec un Jimmy Butler en mode giga Playoffs, a réussi un gros coup… mais a perdu sa gâchette Tyler Herro. A la lutte pour un ballon qu’il avait déjà paumé, TH a eu la mauvaise idée de plonger dans les pattes de Grayson Allen. À l’arrivée c’est une fracture de la main pour l’ailier de South Beach et son indisponibilité est d’ores et déjà connue : elle sera de 4 a 6 semaines. Pas de panique, Miami sera en finale de conférence et Herro reviendra pour mettre le shoot salvateur au Game 7, on la connaît l’histoire, enfin on sait pas, enfin peut-être.

Tyler Herro is seemingly in a lot of pain in his right hand after diving after a loose ball… pic.twitter.com/4uAQxVcJN8 — Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) April 16, 2023

Pour les Bucks ? La soirée n’a définitivement pas tourné comme elle aurait dû, surtout pour Giannis Antetokounmpo. Sur une mauvaise chute et une énième tentative de provocation de passage en force d’un défenseur, le Greek Freak est mal (très mal) retombé. Du haut de ses 2m11, sa chute sur le dos n’est pas belle à voir. Rugueux, Giannis a bien tenté un retour sur le terrain au deuxième quart-temps mais en vain. La radio de son dos passée en fin de match ne fait état d’aucun bobo majeur mais d’une grosse contusion. Mike Budenholzer s’est voulu plutôt rassurant sur l’état de santé de sa superstar qui devrait bien tenir son rang pour le Game 2.

Giannis with a scary fall 😳 Fortunately, he’s ok 🙏 pic.twitter.com/QaShNkKoUi — Bleacher Report (@BleacherReport) April 16, 2023

En bref, une nuit agitée pour les têtes d’affiche de la ligue. Les tentatives de provocation de passage en force commencent à devenir une problématique récurrente. La faute à des attaquants trop imprudents ou des défenseurs qui abusent de la règle ? On vous laisse vous faire votre propre avis. Toujours est-il que ça commence à faire beaucoup après seulement deux nuits de joutes de postseason.

