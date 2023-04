La nouvelle n’est pas folle pour la Dub Nation, pas folle du tout. Jordan Poole est annoncé incertain par l’insider Anthony Slater pour le match 2 du premier tour de Playoffs face aux Kings. Ondée en vue au dessus de la baie ?

Après avoir perdu le match 1 dans une ambiance totalement dantesque, les Warriors repartent au combat ce soir dans l’enfer du Golden 1 Center de Sacramento. Pour espérer prendre cette deuxième manche il vaudrait mieux que Golden State soit au complet… mais selon l’insider des Warriors Anthony Slater, Jordan Poole pourrait manquer ce deuxième rendez-vous :

Oho, Jordan Poole incertain demain ? https://t.co/QQB54Vp57r — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2023

Jordan Piscine se serait tordu la cheville sur un drive en fin de rencontre samedi soir. Glace, glace, glace, mais pas certain que cela soit suffisant pour que la cheville tienne. Relou. Les Dubs pensaient enfin être au complet avec le récent retour d’Andrew Wiggins (qui aurait même pu leur faire gagner le Game 1) mais doivent de nouveau s’adapter à la fâcheuse routine des blessures. Steve Kerr saura évidemment gérer la chose avec sûrement plus de minutes pour Wiggo et Di Vincenzo, mais Golden State aura besoin de toutes ses forces vives ce soir pour ne pas se faire breaker dans cette série.

Décidément, en ce début de Playoffs NBA les blessures sont reines. En espérant que l’hécatombe prenne très vite fin pour apprécier pleinement cette postseason, histoire aussi que les Kings se qualifient face à une équipe au complet qui n’aura donc aucune excuse, émoji coeur violet. Rendez-vous dans tous les cas cette nuit à 4h du matin, sûrement sans Jordan Poole, pour vivre le Game 2 de cette magnifique série entre Kings et Warriors.

Source : Anthony Slater The Athletic