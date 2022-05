Ce dimanche, pour l’ouverture de la série entre Grizzlies et Warriors, Jordan Poole a tapé son record de points en Playoffs. Une trentaine d’unités distribuées sur la tête de Grizzlies complètement déboussolés par le nombre d’armes dans le carquois de Steve Kerr. T’en cibles un, c’est l’autre qui prend feu.

C’est fou. Même quand Stephen Curry et Klay Thompson n’y sont pas, et que Draymond Green est sous la douche pour une faute flagrante 2, les Warriors trouvent d’autres ressources. Ça aurait pu être Andrew Wiggins, mais c’est bien Jordan Poole qui a pris le relais des cadres en confirmant une nouvelle fois son excellente saison régulière. Depuis le début de ces Playoffs, le 28e choix de la Draft 2019 marche sur l’eau avec des moyennes de 22.7 points à 56% au tir dont 49% à 3-points, 3.3 rebonds, 6 assists et 1.2 interception. Dans ce calcul est bien pris en compte son Game 1 face à Memphis, à hauteur de 31 points à 12/20 au tir et 5/10 du parking, 9 assists et 8 rebonds. Probablement détendu par l’expérience de ses coéquipiers, à seulement 22 ans, il répond présent dans un très grand moment. Les Grizzlies sont la 6e défense de régulière et la 3e en Playoffs, un statut qui n’a pas du tout effrayé Jordan Poole dont la sélection de tirs respirait le flegme et la spontanéité. Ses deux mi-temps ont été de même niveau, avec d’énormes tirs – comme ce 3-points rentré malgré la tapote du défenseur – et un playmaking totalement sous-estimé. Il est en effet un excellent passeur et orchestre parfaitement les offensives de la meilleure attaque des Playoffs (120.9 points par match).

Jordan Poole shot it from The Bay! pic.twitter.com/u8JUNxTTb3 — Golden State Warriors (@warriors) May 1, 2022

En 2019, nous étions les premiers à vanner ce gars qui tournait alors à 33% au tir sur sa saison rookie. Il décochait en moyenne neuf tirs par rencontre et galérait à organiser des attaques cohérentes, basées sur autre chose qu’un tir sur un pied en sortie d’écran. Deux ans plus tard, il sort du banc sur un Game 1 des demi-finales de Conférence Ouest et pose son record de points en Playoffs. Vous savez quoi ? Dans une ou deux années, il sera probablement le titulaire légitime sur le poste 1 de Golden State. On est encore très loin d’envoyer Stephen Curry à la retraite, mais c’est top de constater que Bob Myers et ses acolytes ne se suffisent pas de gérer leurs superstars et pensent aussi au Process. Le proprio des Warriors, Joe Lacob, a récemment envoyé une balle perdue aux Lakers à ce sujet. « Il y a quelques équipes, je ne vais pas dire qui, il y a quelques équipes qui ont tout misé sur les joueurs plus âgés. Et les joueurs plus âgés se blessent ». Une leçon de management qu’il est tout simplement impossible de contredire à l’instant T, quelques heures après qu’un 28e choix de draft ait imagé cette réflexion. La tâche s’annonce ainsi compliquée pour les Grizzlies qui ont perdu malgré des Splash Bros loin d’étinceler, et un Draymond Green expulsé avant la mi-temps. Et s’ils décidaient de s’y mettre tous en même temps ? Coup de balai, probablement.