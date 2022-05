Draymond Green s’est fait exclure juste avant la mi-temps de ce Game 1 contre les Grizzlies. La faute est indiscutable, la décision des arbitres elle, l’est un peu plus. Heureusement pour le bulldog, son équipe a fait le taf en seconde période et s’est finalement imposée. Heureusement pour le corps arbitral, aussi.

Quel énorme match pour débuter la série. Malheureusement, Draymond Green s’est fait exclure un peu plus d’une minute avant la fin du 2e quart-temps. Si encore il l’avait vraiment mérité, mais là, la décision des arbitres fait clairement débat : Kyle Anderson rentre dans la peinture et transmet la gonfle à Brandon Clarke, lequel essaye de monter au cercle mais Draymond Green l’en empêche. On le voit tenir le maillot de l’intérieur de Memphis qui termine au sol, mais il est difficile de deviner sa réelle intention. Les arbitres sifflent, jusque-là tout est normal. Ils prennent quelques minutes pour examiner la vidéo, puis donnent leur sentence : faute flagrante 2, exclusion de Draymond. Quoiqu’on en pense, légitime ou pas, la sanction est sévère et peut-être qu’une simple faute flagrante de premier niveau aurait suffi. L’intérieur des Warriors sort en déambulant avec fierté et en motivant sa troupe. Bingo, les potes ont fait le taf derrière et ont fini par s’imposer d’un petit point. On n’ose pas imaginer la rage de Draymond si son équipe avait pris l’eau en son absence. Il est revenu sur cette action via un podcast enregistré depuis sa chambre d’hôtel. Ce mec est un grand malade du spectacle.

« En fait, j’ai essayé de le retenir, et j’ai été expulsé pour l’avoir jeté au sol. Je veux dire, même une fois qu’il a touché le sol je tenais son maillot. Mais, mes frères ont fait le taf » – Draymond Green, pour TheVolumeSports

Et quel taf de ses coéquipiers ! Les Warriors ont encaissé moins de points dans les deux derniers quart-temps que dans les deux premiers, quand l’esprit défensif de l’équipe était encore là. On ne sait pas ce qu’a fait Draymond Green à ses potes dans le vestiaire, mais on n’a pas trop envie de savoir. En tout cas, ça signifie pas mal de choses. De la sérénité, de l’expérience, du serrage de coudes, tout ce qui rend une équipe solide malgré l’absence de l’un de ses cadres. Le taf a été fait, même si contenir Ja Morant est une paire de manches toute particulière et que la recette pour l’arrêter n’a pas été complètement trouvée. Mais un gars comme Gary Payton Jr. s’est montré à son avantage défensivement tout du long. Collectivement, les Dubs étaient en place pour défendre les assauts de Memphis. L’envie des gars de Steve Kerr a payé avec une victoire sur le fil sans Draymond Green. Chapeau.

Draymond Green has been ejected from the game… pic.twitter.com/tk4NBOEHpP — Action Network (@ActionNetworkHQ) May 1, 2022

Que dire à part bravo et « on ne parle pas aux arbitres ». L’exclusion de Draymond Green semble avoir motivé ses coéquipiers, transcendés par le challenge qu’ont improvisé les arbitres. Cette victoire est pour lui, aussi.