Quelle entrée en matière. Si cette série Grizzlies – Warriors était disponible à la boulangerie, on demanderait au patron de nous en mettre sept. Sans Draymond Green sur une bonne partie du match, les Warriors sont sortis victorieux de ce Game 1 au FedEx Forum, 117-116. L’avantage du terrain est récupéré. Déjà.

Par où commencer ? Vaste question, tant ce match a été riche en émotion, en suspense, en rythme, en drama, en tout. Oui, presque tout était parfait pour le Game 1 de l’une des séries les plus attendues du moment. Et dire qu’en 2021, cette confrontation était digne du play-in. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts.

Reprenons.

Les Grizzlies débutent parfaitement leur match. C’est simple, les joueurs de Taylor Jenkins ne ratent rien, à l’instar d’un Ja Morant au sommet de son art : en 12 minutes de jeu, le MIP 2022 compte déjà 14 points à 5/9 au tir, et 4 rebonds. Il en profite pour faire des petites danses, ou charrier un peu : une sorte d’arrogance qu’il regrettera peut-être plus tard. Steve Kerr a misé sur un cinq majeur ultra small ball, pour le plus grand plaisir de Jaren Jackson Jr. qui passe pour un pivot ultra dominant. Les Grizzlies mettent la pression d’entrée avec un +8 mérité. Les Warriors ont du mal à régler la mire et peinent à entrer dans leur match. En plus de cela, les fautes pleuvent : Klay Thompson doit sortir à cause de ses trois coups de sifflet, tout comme Gary Payton II. Et devinez quoi ? Stephen Curry les suit en fin de 2e quart-temps pour la même raison. Puis, au milieu d’une petite guerre de hustle sous le panier, Draymond Green est exclu. Le patron défensif de Golden State tire le maillot de Brandon Clarke pendant que ce dernier se trouve dans les airs. Les arbitres sifflent ainsi une flagrante 2. Les Warriors ne comprennent pas, mais vont devoir composer sans leur premier rempart qui sort en faisant son petit show habituel. Un chambrage à sa manière, bras en l’air, bouche ouverte. Quel coup dur pour Golden State. Les Californiens, apathiques, mangent coup sur coup deux blocks autoritaires. Sur le second, signé De’Anthony Melton, l’arrière relance vite et trouve Ja Morant sur alley-oop. La salle explose. À Golden State, seul Jordan Poole y est vraiment. (Memphis Grizzlies 61 – 55 Golden State Warriors).

« Are you f***ing kidding me? » Steve Kerr to the refs when he heard Draymond was ejected (via @BenGolliver)pic.twitter.com/Bfb9IORLmi — Action Network (@ActionNetworkHQ) May 1, 2022

Sûrement énervé de ne plus pouvoir jouer avec son pote Draymond, Steph Curry préchauffe et enfile sa toque. Les tirs s’enchaînent. En même temps, Warriors rime avec troisième quart-temps, non ? Le tempo va crescendo. Des runs des deux côtés, et aucune équipe qui ne prend l’ascendant sur l’autre. Un momentum balle de ping-pong principalement dû aux quatre fantastiques : Stephen Curry, Jordan Poole, Ja Morant et Jaren Jackson Jr. C’est simple, ceux-là ne loupent PLUS RIEN. On se retrouve alors avec un quatuor de joueurs aux stats tout à fait insolentes à la fin du 3e quart-temps, dont les plus folles sont celles de JJJ : déjà 28 points à 9/14 au tir et 8 rebonds. Aux portes du money time, les Warriors mènent d’un petit point et ne sont pas à l’abri d’un retour. Les défenses ferment leur porte, les joueurs se rendent tous des tirs plus clutchs les uns que les autres, et une véritable ambiance de Playoffs règne. Les mots manquent pour décrire cette situation où l’intensité est à son paroxysme. N’est-ce pas, Klay ? L’arrière a bien failli coûter la victoire à son équipe. Une remise en contexte s’impose. Les Californiens mènent 117-116 à sept secondes du terme, Thompson a deux lancers. On prévoit donc d’ores et déjà 119-116, réduisant ainsi le champ des possibilités côté Grizzlies, avec un 3-points au buzzer comme seule issue potentielle. Mais non, Klay rate ses deux lancers à 6,7 secondes de la fin. Les Grizzlies ont ainsi une opportunité en or de crucifier Golden State. Cependant, Thompson se rattrape et ferme la porte à Morant sur le dernier lay-up du match. Un fin système dessiné par Jenkins qui offre une belle possibilité à Ja, en vain. Il repart déconfit, et laisse les Warriors fêter leur victoire.

La dernière action du match, Golden State qui ferme la porte au buzzer.https://t.co/1siV2PTfz9 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2022

Les Warriors imitent les Bucks en mettant la pression de l’équipe expérimentée sur Memphis. L’avantage du terrain est repris, Draymond Green est « vengé » et la confiance est au max. Défaite interdite au Game 2 pour les Grizzlies, sous peine de… bref.