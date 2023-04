Les Playoffs NBA ne sont pas les seuls à se jouer actuellement. En Chine, en CBA la postseason bat son plein également. Les Shanghai Sharks affrontent actuellement les Jiangsu Dragons. Dans un Game 3 décisif pour la qualification, les Requins d’Eric Bledsoe et de Michael Beasley auraient truqué la fin de match pour s’assurer la victoire. Pas très esprit sportif tout ça.

Tout le monde connait les Shanghai Sharks pour la punchline que c’est pour les joueurs qui n’ont plus le niveau en NBA. Justement, Eric Bledsoe et Michael Beasley y jouent en ce moment. Cette équipe est actuellement en Playoffs CBA (Chinese Basketball Association) et affronte les Jiangsu Dragons. En Chine, les Playoffs se jouent au meilleur des trois matchs. Dans le Game 3 entre Requins et Dragons, ce sont les joueurs de Jiangsu qui dominaient. Plus précisément, ils menaient 100-96 à deux minutes de la fin. C’est alors que les Dragons perdent cinq fois le ballon de manière très étrange. Cela permet aux Sharks d’enclencher un run de 10-0 et de l’emporter 108-104, pour se qualifier en quarts de finale. Un scénario bizarre qui a interrogé les officiels de la ligue chinoise.

The Shanghai Sharks, current team of Eric Bledsoe and Michael Beasley have been disqualified from China league after being accused of fixing a playoff game.

“The Dragons were leading 100-96 with less than two minutes to go… But the visitors then committed five consecutive… pic.twitter.com/OHkHz1tcyE

