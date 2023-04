Blessé hier au niveau du dos, Giannis Antetokounmpo a provoqué une vague d’angoisse à Milwaukee. La défaite face à Miami à la maison, plus le joueur majeur de l’équipe blessé ? Un coup potentiellement très dur… mais les nouvelles sont heureusement bonnes. Selon Shams Sharania, l’optimisme prime quant à une participation du Greek Freak pour le Game 2, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Un drive rien de plus classique. Et une mauvaise réception, provoquant une lourde chute sur le dos. Voilà ce qui a privé Giannis Antetokoumpo d’une majeure partie du Game 1 entre Bucks et Heat. Pourtant, le leader des Daims a essayé de revenir en jeu. Il a dû laisser sa place de force, après avoir ressenti trop d’inconfort pour continuer.

🇺🇸 Hats off to the Heat in Game 1, but Giannis’ back injury will decide the series. If he’s out or severely limited, Bucks are in real trouble

🇮🇹 L’infortunio alla schiena di Giannis deciderà Bucks-Heat. Se è fuori o molto limitato, Bucks out #NBA pic.twitter.com/5ZnbMiVmNd

