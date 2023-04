La saison régulière 2022-23 de NBA est officiellement derrière nous. Place à la postseason désormais, qui commence pour la quatrième année déjà avec le play-in tournament. Sortez vos agendas, voici les dates de ce mini tournoi qui désignera les quatre dernières franchises qui iront en Playoffs !

Chaque franchise NBA a joué ses 82 matchs, et on passe donc aux choses sérieuses avec le début des matchs éliminatoires et en premier lieu ce délicieux play-in tournament. Quatre équipes de la Conférence Est et quatre équipes de la Conférence Ouest vont se disputer les deux derniers spots qu’il reste pour les prochains Playoffs. Et ça commence dans la nuit de ce mardi, avec les septièmes qui accueilleront les huitièmes.

Programme du mardi

1h30 : Heat – Hawks

4h : Lakers – Wolves

On enchaine… dès le lendemain avec les neuvièmes qui recevront les dixièmes.

Programme du mercredi

1h : Raptors – Bulls

3h30 : Pelicans – Thunder

Enfin, dernière journée dans la nuit du vendredi au samedi avec les ultimes matchs entre les perdants des matchs 7 contre 8 et les vainqueurs des rencontres 9 contre 10. Vous suivez toujours ?

Programme du vendredi

1h-1h30 : perdant du Heat/Hawks – vainqueur du Raptors/Bulls

3h30-4h : perdant du Lakers/Wolves – vainqueur du Pelicans/Thunder

The 2023 AT&T NBA Play-In Tournament schedule ⬇️ pic.twitter.com/M9izpVhaFP — NBA Communications (@NBAPR) April 9, 2023

Vous savez tout désormais, ne reste plus qu’à vous munir de votre plus beau vuvuzela et attendre patiemment les matchs !