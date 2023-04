Valse des entraineurs : quels coachs NBA pourraient bientôt bouger ?

La dernière soirée de NBA n’a pas été active que sur les terrains car ça a aussi bougé au niveau des bancs. Stephen Silas non conservé à Houston, Dwane Casey qui intègre la direction à Detroit, cela fait deux places disponibles pour des intéressés. Est-ce que d’autres vont également laisser leurs places dans les jours ou semaines à venir ? Tour d’horizon des candidats.

Fragilisés, ils vont devoir se retrousser les manches.

On commence notre liste avec plusieurs tacticiens qui n’ont clairement pas répondu aux attentes cette saison. Finaliste de Conférence l’an passé, Dallas ne disputera même pas les Playoffs et Jason Kidd se retrouve évidemment sur le banc des accusés, même s’il n’est pas aidé par un effectif déséquilibré et peu fourni en défenseurs. Afin de ne pas mécontenter trop longtemps Luka Doncic, les Mavs vont devoir se reprendre et vite. À noter que le meneur Hall of Famer a reçu le soutien de Mark Cuban il y a quelques jours. À priori, pas de licenciement à venir à court terme mais JK n’a pas le droit à l’erreur l’an prochain.

Les Wizards avaient affiché leurs ambitions en début de saison avec l’espoir clairement affiché de disputer les Playoffs derrière le trio Beal-Porzingis-Kuzma. Quelques mois plus tard, les copains de Poudlard ne disputeront même pas le Play-in Tournament. Malgré quelques bonnes séries et des passages dans le Top 8, Washington finit une fois de plus dans le ventre mou. Pour sa deuxième année sur le banc, Wes Unseld Jr. n’a pas fait de miracles mais là encore sa direction semble prête à jouer la carte de la patience. Jusqu’à quand ?

On finit avec un dernier candidat aux Playoffs qui jouera finalement la Lottery en juin. Malgré les flambées de Damian Lillard, Portland regardera une fois de plus la postseason depuis le canapé. Lui aussi dans sa deuxième année, Chauncey Billups n’a pas franchement montré une grande progression malgré un début de saison canon et finalement trompe-l’œil. Le GM, Joe Cronin, a pris sur lui la faute de cette saison, en expliquant que son coach ne pouvait pas mieux faire faute de profondeur d’effectif. Dira-t-il la même chose l’an prochain sans Playoffs ?

L’envie de prendre un nouveau départ ?

Il y a quelques jours, Nick Nurse envoyait une sacrée bombe en expliquant qu’il ferait le point sur son avenir cet été. Présent à la tête de la franchise depuis 2018, champion avec les Raptors en 2019, le tacticien ouvre donc la porte à un nouveau départ cet été. Le natif de l’Iowa sent-il que son message a plus de mal à passer auprès de ses joueurs ? A-t-il juste envie d’un nouveau challenge ou la perspective d’une possible reconstruction à Toronto va-t-elle lui donner des envies d’ailleurs ?

Il lui reste un an de contrat dans l’Ontario mais on imagine que Masai Ujiri ne s’opposera pas à son coach si celui-ci lui demande une porte de sortie. Son nom circule déjà au Texas en possible successeur de Stephen Silas.

L’heure de la retraite ?

Encore sur le banc des Spurs ou pas alors ? Gregg Popovich n’a toujours pas donné d’indication sur son futur à San Antonio. Pas présents en Playoffs, les éperons sont déjà en vacances et on a donc peut-être vu le dernier match de Gregg Popovich la nuit dernière contre Dallas.

Peut-être car certaines déclas de Pop’ laissent quand même croire à une saison supplémentaire à Fort Alamo. Par exemple le fait qu’il annonce que Zach Collins sera le pivot titulaire l’an prochain. On imagine qu’il ne dit pas ça sans raison. La perspective de pouvoir (peut-être) coacher Victor Wembanyama pourrait aussi lui donner un boost de motivation supplémentaire. Allez Pop, une saison de plus.

Les Playoffs pourraient être décisifs pour leur avenir

On part sur des dossiers un peu plus délicats avec des coachs qui seront sans doute jugés sur leur capacité à aller loin en Playoffs. On commence avec un habitué des échecs en postseason et on parle bien sûr de Doc Rivers. Malgré des résultats très sérieux en régulière, Philly ne parvient pas à enchainer en Playoffs. Deux années de suite, la franchise a échoué au second tour, bien loin des ambitions affichées. Plus que les résultats, c’est aussi la manière qui fait tache quand on parle des Sixers. Le talent est là, le possible MVP aussi, il est temps de franchir un palier en Pennsylvanie. Dans le cas contraire…

On pourrait aussi dire ça sur un Tyronn Lue, avec des Clippers qui parlent de titre depuis 2019 mais qui n’ont jamais pu atteindre les Finales depuis, souvent à cause des bobos des cadres. On connait l’impatience d’un Steve Ballmer, va falloir assurer là aussi, même si choper les Suns de Kevin Durant au premier tour ne sera pas une partie de plaisir, loin de là.

Autre leader de banc en difficulté : Billy Donovan. Si Chicago a réussi à décrocher un billet pour le Play-in Tournament, on est quand même loin des résultats de la saison passée. Forcément, l’absence de Lonzo Ball n’aide pas, mais avec 3 All-Stars dans l’effectif et quelques bons joueurs autour, on s’attendait quand même à mieux dans l’Illinois. Outre des résultats pas ouf, on a aussi vu des tensions entre Donovan et Zach LaVine par exemple. Une élimination face aux Raptors scellera-t-elle l’avenir de l’ancien de Florida ? À moins que les dirigeants préfèrent attendre, surtout que la note à payer pourrait être lourde avec un coach prolongé… l’été dernier.

On finit avec Michael Malone et les Nuggets. Comment ça ? Le meilleur bilan de la Conférence Ouest ? Impossible, quoique… Si le boulot de Malone dans le Colorado est excellent depuis plusieurs saisons, avec notamment l’ascension de Nikola Jokic au niveau qui est le sien, Denver doit aussi franchir un palier pour offrir au double MVP une fenêtre de tir pour le titre NBA. L’insider Zach Lowe affirmait il y a quelques semaines que Michael Malone pourrait être un nom à surveiller en cas de grosse déconvenue en Playoffs. Une élimination avant la Finale de Conférence mettra-t-elle le doute dans l’esprit des dirigeants ? On sort les pincettes, on reste sur de la (grosse) rumeur mais on garde un œil dessus.