Malgré une fin de saison catastrophique et une place toujours incertaine au Play-in Tournament, Dallas ne semble pas vouloir changer ses têtes pensantes. Mark Cuban, le propriétaire des Mavs, a confirmé Jason Kidd sur le banc pour la saison prochaine.

Dallas joue pour sa survie en ces derniers jours de saison régulière. Le plan est simple : gagner les deux derniers matchs et espérer qu’OKC n’en gagne qu’un seul voire aucun. Si c’est le cas, alors les Mavs finiront dixièmes et ils pourront jouer le Play-in Tournament et possiblement les Playoffs en cas de double-victoire.

Quoiqu’il arrive (hormis un run improbable en postseason), il faudra s’attendre à une intersaison agitée avec le dossier Kyrie Irving pour pimenter un peu (beaucoup) l’actualité texane. Free agent cet été, le meneur peut quitter Dallas sans demander l’autorisation, ce qui serait un sacré camouflet pour la franchise, un an après le départ de Jalen Brunson.

Pour le reste, on peut s’attendre à ce que l’équipe cherche à mettre la main sur des profils défensifs, aussi bien à l’extérieur que dans la raquette. Et pour diriger ces Mavs 2024 ? Toujours Jason Kidd visiblement. On aurait pu imaginer que la fin de saison en roue libre de son équipe aurait fragilisé le statut du Hall of Famer sur le banc. Il n’en est rien. Mark Cuban a assuré à Brad Townsend du Dallas Morning News que Kidd serait toujours en poste en 2023-24.

“Jason Kidd is absolutely” Mavs coach going forward, Cuban says. — Brad Townsend (@townbrad) April 5, 2023

Le proprio semble toujours avoir confiance en son technicien, qui avait conduit les Mavs en Finale de Conférence Ouest l’an passé. Un an plus tard, le bilan est clairement moins flatteur avec une onzième place provisoire, qui pousserait Dallas à regarder les Playoffs depuis le canapé si les choses en restaient là.

Pourquoi garder Kidd alors ? Peut-être parce qu’il faudrait lui payer ses deux dernières années de contrat en cas de licenciement ou tout simplement la direction estime qu’avec un effectif mieux équilibré, l’ancienne star des Nets peut conduire Luka Doncic et compagnie jusqu’à la terre promise. N’en déplaise à bon nombre de fans des Mavs, on devrait bien voir Mister Triple-double sur le banc de l’American Airlines Center à la rentrée.

Source : Dallas Morning News