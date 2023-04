Grayson Allen blessé à la cheville samedi contre les Sixers, Pat Connaughton ce mardi contre les Wizards, Khris Middleton au genou cette nuit contre les Bulls, la malchance s’abat-elle sur les Bucks en ces derniers jours de saison régulière ?

Assurés de finir premiers de la Conférence Est et d’avoir l’avantage du terrain jusqu’en Finales NBA en cas de qualification, les Bucks ont de quoi avoir le sourire. Pourtant, impossible d’oublier certains maux qui touchent le champion 2021 en cette fin de saison. Il y a quelques jours, la franchise avait vu Grayson Allen se faire mal à la cheville face aux Sixers. Cette nuit, c’est Khris Middleton qui s’est fait mal au genou contre Chicago. Sans oublier que Pat Connaughton a lui aussi quelques soucis de santé à gérer. Cela fait beaucoup pour l’équipe du Wisconsin.

Tain… on va surveiller de près mais on est à 2 semaines des Playoffs et Khris Middleton n’est toujours pas à l’aise avec son genou, c’est vraiment pas rassurant pour les Bucks. https://t.co/12vp7JjyKD

Attention Milwaukee, cela nous rappelle étrangement la saison passée, où les Daims avaient dû disputer les Playoffs sans Khris Middleton, gravement touché au genou. Le genou du lieutenant de Giannis, c’est toujours un sujet d’angoisse pour Mike Budenholzer. Malgré une reprise en douceur et un programme adapté pour une guérison complète, l’ailier est toujours gêné par ce vieux bobo. C’est visiblement sur cette réception que la douleur serait revenue.

Middleton came up lame after attempting a fadeaway jumper on the Bucks’ first offensive possession of tonight’s game.

Here is the video: https://t.co/Tniqs67DRD pic.twitter.com/049KWPvNHe

— Eric Nehm (@eric_nehm) April 6, 2023