Les Bucks ont réagi, et de fort belle manière : victoire 104-89 face aux Nets, et on aura donc… un Game 7 samedi !

C’était le rendez-vous immanquable de la nuit. Un Game 6 entre les Bucks et les Nets, pas loin d’être les deux meilleures équipes de la Conférence Est quand on voit les skills actuels des Sixers, et donc un nouveau choc entre Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo, deux créatures divines imaginées par le Dieu du basket himself pour nous faire vivre ce genre de moment. Allez, popcorn, et récap.

La mixtape historique de Kevin Durant lors du Game 5 à peine digérée, il fallait déjà se remettre au boulot car le temps file. Un win or go home game pour les Bucks, bien que… déjà chez eux pour ce match, et la promesse, peut-être, d’un fabuleux Game 7 potentiellement prévu samedi soir. Suspense.

Malheureusement, du suspense il n’y en n’aura pas eu tant que ça cette nuit. La « faute » à une entame de match aussi parfaite côté Bucks que cradingue pour leurs adversaires, Giannis Antteokounmpo, Brook Lopez et Khris Middleton frappant fort d’entrée pour donner un avantage déjà conséquent à Milwaukee (11-2 puis 18-5 après la mise en route de Jrue Holiday). Temps-mort Steve Nash, someone please call 911, et en sortie de time out Kevin Durant par deux fois et Blake Griffin du parking opèrent un premier rapproché (18-12). Giannis et Jrue ne lâchent rien, on ne vous dit pas encore que, de toute façon, les Nets ne mèneront jamais dans ce match, et après douze minutes inégales les hommes de Mike Budenholzer mènent de sept (26-19).

Dès l’entame du second round Khris Middleton piège Joe Harris et claque un premier 3+1, Giannis perfore la défense tel un marteau-pilon et l’écart stationne en épi aux alentours de la dizaine. Ce sera le cas tout au long de ce deuxième quart-temps, jusqu’au réveil d’un certain… James Harden. Tiens tiens. Auteur des premiers points de son équipe cette nuit, Ramesse trottine à défaut de pouvoir sprinter (a-t-il déjà sprinté c’est un autre débat) et envoie surtout un nouveau three puis un drive de sénateur pour ramener les Nets à quatre petites Fiat Puntos (40-44). Mais en face il y a un peu de répondant, et si Giannis continue de dominer dessous et si KD a perdu de sa superbe, se transforme en Ben Simmons aux lancers mais reste injouable une action sur deux, c’est ce bon vieux Khris Middleton qui va parapher la première mi-temps avec trois nouveaux paniers de loin pour mettre la daronne les Bucks à l’abri à la mi-temps (59-48).

59-48 Bucks, mi-temps. Giannis, 19 points et 11 rebonds.

Middleton, 19 points et 4 interceptions. Milwaukee mène de 11 points en étant à 5/18 à trois points. De la marge pour eux. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2021

Jrue Holiday et le double-MVP s’occupent de gérer les affaires en cours au retour des vestiaires, Giannis a choisi de ne pas tirer de loin et c’est très bien, alors que le meneur alterne le très bon et le trop cheum, lui qui aurait pour le coup du/pu décider que ce n’était pas le bon soir pour shooter de loin (21/8/5/4 mais 1/10 à 3-points pour lui cette nuit). L’écart ne bouge pas de cette fameuse dizaine qui nous aura accompagné une bonne partie de la nuit, un tomar de Durant et un 2/3 du barbu au lancer ramènent Brooklyn mais Khris Middleton, aka le fermeur de couvercles, remet une fois de plus tout le monde d’accord avec un shoot de loin et une claquette au buzzer du troisième quart (78-67).

Début du dernier quart, qui revoilà ? Ah, quelle surprise, Giannis et Khris. Quinze points d’avance Milwaukee, on rappelle les pompiers côté Nets et si P.J. Tucker avait jusque-là, une nouvelle fois, rendu la vie impossible à Kevin Durant à base de mimines qui trainent, de bumps de maboule et de parlote incessante, le MVP 2014 décidait alors de réécouter la Fête est finie, tube intemporel d’Orelsan pour les incultes. Cinq points de plus pour le Snake, puis cinq également pour un Joe Harris retrouvé avant de se (re)perdre dans la foulée, Brooklyn est à cinq petits points et le souffle de KD se fait sentir jusque dans le salon, là, juste à côté du chat qui pionce en respirant trop fort. Sauf que comme d’habitude, c’est donc l’exact contraire de ce à quoi on s’attendait qui se produit. Khris Middleton rentre trois lancers de plus, ça défend dur comme fer sur un KD abandonné par les copains (sont-ils vraiment ses copains, ça c’est un nouvel autre débat), Jrue Holiday se balade dans la défense et Giannis empile les pions, et au final c’est un sanglant 14-0 posé par les Daims, un 14-0 dont ne se relèveront jamais les Nets, enfin peut-être demain soir, enfin on verra bien.

La fin de match ? Elle sera gérée en patron par les Bucks après un nouveau 3+1 d’un Khris Middleton INCROYABLE cette nuit. 38 points, 5 rebonds, 5 passes et 5 interceptions, 11/16 au tir dont 5/8 de chez le dentiste et 11/12 aux lancers pour celui qui, on le rappelle, fut drafté 39ème en 2012, derrière des futurs Hall Of Famers comme Arnett Moultrie, Jeff Taylor, Bernard James ou Orlando Johnson, et au final une victoire aisée qui permit même à Coach Bud de faire rentrer ses remplaçants pendant trois bonnes minutes. Score final 104-89 grâce à 89 points du trio de All-Stars de Milwaukee, face à un Kevin Durant esseulé et redevenu humain en ne rentrant que la moitié des tirs qu’il prend.

On aura donc un délicieux Game 7, à 2h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Les Bucks devaient réagir de toute urgence et ils l’ont fait, Giannis a été très solide, Khris Middleton é été merveilleux et le duo Booby Portis / Jeff Teague n’a pas quitté son masque… que demande le peuple.