Khris Middleton a sorti le grand jeu au meilleur des moments : 40/6/4/2 en Finales NBA, merci de vous rendre compte

Pour continuer à y croire dans ces Finales, les Bucks étaient dans l’obligation obligatoire de remporter ce Game 4. Pas question de repartir à Phoenix menés 3-1 et avec la moitié d’un couteau planté dans le dos, et pour cela il fallait être… à l’heure au rendez-vous. La bonne nouvelle pour Milwaukee ? Khris Middleton avait bien réglé sa montre et il a même emmené quelque copains dans son sillage.

Ils ne sont pas nombreux, les mecs capables d’en poser 40 dans un match de Finales NBA. Deux dans ce Game 4 d’ailleurs, mais ça ne veut pas dire non plus qu’ils sont nombreux. Khris Middleton fait en tout cas partie de ces gars-là, et après une entame de série globalement décevante (23/56 au tir) l’arrière des Bucks a donc enfin mis le bleu de chauffe nécessaire à son équipe pour survivre face aux Suns. Du tir, beaucoup de tir, 33 tentatives au total mais un mal pour un bien quand on sait la difficulté des Bucks à trouver des joueurs capables de créer leur propre tir. Ces joueurs qui sont-ils ? Khris, et Middleton, alors notre ami a pris ses responsabilités et grand bien lui en a pris. 40 pions au final, à 15/33 dont 3/8 du parking et 7/8 au penaltoche, 6 rebonds, 4 passes, 2 steals, et une place officielle en finale de la Coupe du Monde des shooteurs mid-range face à DeMar DeRozan. Un festival de 43 minutes, mal engagé avec un 1/6 initial mais l’adresse de Khris aura clairement dicté le ton de ce Game 4, le double All-Star ramenant bien souvent les siens à la force du poignet en deuxième mi-temps. Un nouveau carton en tout cas, dans la même veine que ses Games 3 et 6 face aux Nets ou de son Game 3 à Atlanta, et qui confirme une nouvelle fois que Khrissou est de la trempe des grands, qu’il est bien plus qu’un simple lieutenant mais bel et bien le vrai boss offensif de son équipe.

Un Khris Middleton en mode record donc, mais un Khris Middleton parfaitement accompagné sur ce Game 4 par quelques soldats eux aussi au rendez-vous. On parle évidemment d’un Giannis Antetokounmpo saignant en attaque et incroyablement intense en défense, avec comme cerise sur le gâteau ce contre fabuleux dans le money time sur une tentative de alley-oop entre Devin Booker et Deandre Ayton. La défense de Giannis, et la défense de Jrue Holiday, aussi, surtout. Un Jrue en grande difficulté avec son tir mais en mode sangsue avec Chris Paul, Jrue obligeant CP3 à enchainer les ballons perdus et les mauvais choix pour lâcher, peut-être, son pire match des Playoffs jusque-là et même l’un des pires de sa carrière en postseason. Maladroit mais clutch au passage avec deux énormes rebonds dans la dernière minute, le genre de petit bonheur, finalement, pour lesquels tu engages un mec comme lui. Pas loin du postulat d’un Big Three au final, avec trois hommes qui offrent chacun ce qu’ils ont à offrir, Gros Trois bien accompagné cette nuit par le facteur X… Pat Connaughton, auteur de 11 points et surtout dépositaire d’une activité incroyable notamment au rebond offensif.

Un paquet de bons points à distribuer donc, mais surtout, surtout, un Khris Middleton bouillant et qui lâche son career high en Playoffs au meilleur des moments. La pression c’est dans les pneus, et ça fait donc 2-2.