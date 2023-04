En début de semaine, Adrian Wojnarowski nous annonçait le retour d’Andrew Wiggins sur le terrain avec Golden State. Finalement, ce sera partie remise puisque Steve Kerr a déclaré que les Warriors finiront la saison régulière sans lui.

Le 3 avril, une petite Woj Bomb venait réveiller Twitter avec un retour d’Andrew Wiggins prévu pour cette dernière semaine de régulière. L’ailier a raté 23 matchs pour rester avec son père, qui est gravement malade. On l’a vu revenir dans le groupe, sur le banc des Warriors durant le match face au Thunder, le sourire aux lèvres avec une grande standing ovation pour le Canadien. Mais il va falloir attendre encore un peu pour le revoir sur le terrain avec un jersey. Steve Kerr a officialisé le fait qu’Andrew Wiggins ne jouera plus de la saison régulière. Il poursuit son entraînement pour revenir à 100% pour la postseason.

“Sur tout le terrain en 5 contre 5, il a l’air en forme. Il n’a pas joué depuis deux mois et il est sur le terrain en train de courir. Il doit encore enchaîner un certain nombre de jours comme celui-ci avant d’être prêt à jouer un match de NBA. Nous ne pouvons pas le mettre en mauvaise posture sur le plan santé. Nous devons nous assurer que nous le préparons bien et que sa force et sa condition physique soient bonnes avant de le mettre sur le terrain. Il continuera à travailler et montera en puissance assez rapidement” – Steve Kerr

Il reste deux matchs aux Warriors avant le play-in ou les Playoffs. D’abord contre les Kings ce vendredi, avant de finir tranquillement face aux Blazers ce dimanche, lorsque les 30 franchises NBA seront sur les terrains. Les champions en titre sont dans cette partie de tableau ultra-serrée qui peut encore bien changer d’ici le 9 avril. Comme les Lakers, Golden State se bat encore pour la cinquième place, mais pourrait tomber dans le play-in si les équipes derrière font le forcing.

Dans tous les cas, il y aura des matchs importants à jouer à la mi-avril et les Warriors aimeraient bien avoir Andrew Wiggins parmi eux pour apporter un peu de défense et un soutien supplémentaire pour les Splash Bros. Le first pick 2014 amènera également son shoot, ses qualités athlétiques ainsi qu’un peu d’ordre dans cette franchise qui a besoin que tout soit hiérarchisé. Sans manquer de respect à Donte DiVincenzo, son apport ne saurait être comparé à celui d’un Andrew Wiggins, All-Star l’année passée et capital dans la conquête du dernier titre.

Source : Willard & Dibs podcast