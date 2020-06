Les fans pourront encourager les joueurs depuis leur canapé : même à huis clos, il y aura plus d’ambiance qu’à Detroit

Bulle fermée au public ou pas, la NBA compte bien rajouter un peu de piment à ses rencontres en impliquant ses fans. Puisque la compétition se déroulera à huis clos du côté de Disney World, Adam Silver se pencherait sur la mise en place d’une application pour utiliser les sons des supporters à la maison et les retransmettre directement dans les salles. Il va y avoir du troll dans tous les sens…

Finie l’ambiance incroyable à Washington, même chose pour la foule en délire du FedExForum à Memphis, la reprise à Orlando sera bien sûr spéciale et il va falloir s’habituer au huis clos qui devrait être la norme pendant au moins quelques temps en NBA comme ailleurs. Les commentateurs aussi seront privés d’accès à la salle avant les Finales de Conférence et travailleront d’abord en cabines depuis des studios à Atlanta. Mais ne vous inquiétez, les rencontres à Disney World ne se joueront pas dans une ambiance de cathédrale même si on ne dirait pas non pour entendre quelques sessions blabla entre joueurs, les consignes des coachs… et du bon gros trashtalking sans filtre ! Et si nous pensions que la NBA allait utiliser des bandes sonores de 2K pour couvrir les crissements de sneakers sur les planches, Adam Silver pourrait nous surprendre avec une idée encore plus interactive comme l’explique Mark Cuban au micro de Steve Serby du New York Post.

« Nous allons tester différentes technologies pour essayer d’ajouter de l’ambiance et rendre les matchs plus divertissants pour les joueurs et les téléspectateurs. Nous nous sommes beaucoup amusés avec des applications qui pourront permettre aux fans de faire du bruit à la maison pour qu’on les entendent jusque dans la salle. Donc non seulement il y aura de la concurrence sur le terrain, mais également entre les fans pour participer à créer une ambiance sur place. »

Bien sûr, cette idée ne remplacera pas la véritable ambiance d’une salle NBA. Pas de fans qui se lèvent tous en coeur après un tir au buzzer, aucun renversement de bière sur les fans du premier rang et surtout pas de kiss cam. Et donc au lieu d’utiliser du bruit pré-enregistré – comme dans les stades de football en Europe – l’idée est clairement de mettre à contribution les fans dans leur salon pour encourager leur équipe favorite. Encore une idée brillante de la part du Commish même s’il va falloir prévoir tout un crew d’admins pour éviter les trolls et des messages complètement HS qui n’ont pas leur place dans une salle de basket. De notre côté, il va donc falloir trouver un moyen de crier notre amour pour Bruno Caboclo sans réveiller toute la baraque et les voisins avec. Pour une fois qu’on a l’opportunité d’influencer le cours d’une rencontre et de se faire entendre en direct chez les cainris, on ne va pas se priver. Peut-être d’ailleurs que si on se réunit à plusieurs, la communauté française pourra envoyer du love à l’Association… Ce qui est sûr pour le moment, c’est que nous aurons bel et bien de l’ambiance pour cette reprise à Orlando. Cette saison mouvementée est aussi l’occasion d’expérimenter de nouvelles choses. On se demande évidemment l’impact de cette absence de public pour les joueurs. Mais LeBron ou Giannis, avec ou sans public, mêmes les yeux bandés avec une main dans le dos, resteront toujours des compétiteurs. Et on espère bien se régaler, car le temps d’attente a quand même été bien long.

Certainement une bonne idée ! On attendra donc de connaître les modalités et la confirmation de l’utilisation de ce système pour faire entendre notre voix à Orlando à partir de la fin juillet. Faites chauffer les cordes vocales, ça va bientôt être à vous !

