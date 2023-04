Après une nouvelle saison très moyenne des Wizards, Tommy Sheppard a confirmé que Wes Unseld Jr sera bien le coach de Washington pour la saison 2023-24. L’objectif ventre mou de la conférence Est semble confirmé, à mois que le tacticien n’arrive à sublimer son groupe l’année prochaine.

Les Wizards ont alterné entre le bien et le moins bien cette saison. On a pu voir la renaissance de Kristaps Porzingis, quelques coups de chaud de Kyle Kuzma et en même temps constater que Bradley Beal est satisfait de s’être assuré une retraite avec son nouveau contrat et d’en avoir plus grand chose à faire du terrain. Pourtant, il est censé être le leader de cette équipe. Équipe, qui par ailleurs est actuellement 12e de l’Est, sans aucun espoir de pouvoir accrocher le Play-in. Partant de ce constat, on apprend dans un article de The Athletic que Tommy Sheppard compte encore sur les services de Wes Unseld Jr sur le banc. Le coach sophomore pourra exercer une troisième saison consécutive en tant qu’head coach des Wizards.

Wes Unseld Jr. will remain the Washington Wizards’ coach for the 2023-24 season, @TheAthletic has learned exclusively. Story:https://t.co/VbMAw0DbqE — Josh Robbins (@JoshuaBRobbins) April 5, 2023

Cette info confirme que peu de mouvements d’envergure devraient avoir lieu cet été dans la capitale. Bradley Beal a pris la maxi kichta avec 250 millions sur cinq ans… et Porzingis ainsi que Kuzma semblent se diriger également vers des prolongations bien onéreuses. KP pourrait ainsi toucher 180 millions sur quatre ans. Le tout donne un bon trio, mais sans réel leader clair et assez assidu pour que ça marche en l’état actuel.

Tommy Sheppard et son staff veulent certainement continuer à viser le ventre mou. La seule solution de prime abord serait que Bradley Beal redevienne le All-Star qu’il a été, celui qui tournait à 30 points de moyenne et qui faisait tout pour assurer un bel avenir à sa franchise de cœur. Mais ça, c’est pas gagné entre la baisse de motivation claire et les blessures qui se sont accumulées.

Source texte : The Athletic