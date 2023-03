Alors que les Wizards devraient bientôt partir en vacances, ça ne chôme pas dans les bureaux de la franchise. D’après les dernières news, la franchise de Washington devrait prolonger son intérieur Kristaps Porzingis sur le long terme.

Possédant une player option à plus de 36 millions de dollars pour la saison prochaine, Porzingis fait partie des dossiers qui sont actuellement sur la table du manager général Tommy Sheppard : le Letton activera-t-il son option ? Va-t-il arriver sur le marché de la Free Agency ? Sera-t-il prolongé via un nouveau contrat chez les Wizards ? Beaucoup de questions et visiblement, c’est vers le dernier scénario qu’on se dirige.

The Washington Wizards and C/F Kristaps Porzingis are in serious discussions on a contract extension as franchise prioritizes new deals for him and forward Kyle Kuzma, sources say.

Details in The Bounce at @TheAthletic: https://t.co/26qncrBQwG

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 29, 2023