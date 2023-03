La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par ce climatiseur de Tyrese Haliburton, sinon ça va Patoche ?

Candidat # 1 : les Warriors en ont après les Grizzlies mais surtout après Dillon Brooks

Depuis quelques années, la rivalité bat son plein entre des Grizzlies aux dents longues qui aspirent à aller de plus en plus haut, et des Warriors, champions en titre et qui ont eu une petite dynastie récemment selon nos souvenirs. Toutefois, pas de quoi freiner les ardeurs de Dillon Brooks qui continue de chambrer dès qu’il en a la moindre occasion. La dernière en date étant une victoire 133 à 119 contre GS. L’arrière le plus détesté de la ligue est sorti de sa boîte.

“J’ai beaucoup de biens immobiliers à San Francisco.”

Sauf que Klay Thompson ne l’entend pas de cette oreille, ni une ni deux, le champion 2015, 2017, 2018 et 2022 en glisse pas une mais deux à son homologue, histoire de rétablir la hiérarchie entre les deux hommes. Rappeler à tous que Dillon Brooks n’a rien accompli de folichon à l’heure actuelle en NBA, et que le palmarès de ce dernier est encore sacrément désert par rapport à celui de Killa Klay.

Klay counts to 4 👀 Klay and Dillon Brooks at the end of Warriors-Grizzlies game 😮 pic.twitter.com/pcgn1CFM73 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 19, 2023

“Je me fiche de Dillon Brooks. Quand il prendra sa retraite, je pense que personne ne parlera plus jamais de Dillon Brooks. Je vous le promets. C’est mignon pour l’instant, mais attendez 10 ans.”

La guéguerre entre les Warriors et Dillon Brooks est donc loin d’être terminée…

Candidat # 2 : Kyrie Irving fait un jersey swap avec Dillon Brooks… sans récupérer son maillot

Le pire, c’est que le chien de garde de Memphis semble être comme ça avec plus ou moins tout le monde. Ce sont également les Mavericks qui ont récemment goûté aux provocations du joueur. Sur un lay-up dans le trafic, le canadien nous gratifie d’une célébration rocambolesque (pour laquelle il écopera d’une technique, sa 16ème de la saison, et donc un match de suspension).

Il a pris sa suspension sur cette célébration 😭pic.twitter.com/ViW3kAzN4b — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 21, 2023

Mais, vous le voyez probablement venir, Dillon Brooks a été rattrapé par cette délicieuse patrouille qu’est le karma. Alors qu’il veut faire le fameux jersey swap en fin de match avec Kyrie Irving, après la victoire de Memphis contre Dallas le 21 mars sur le score de 112 à 108, Uncle Drew donne effectivement son maillot à Brooks, mais ne prend pas la peine de récupérer le maillot de son adversaire et rebrousse aussitôt chemin. Ce qui donne lieu à un grand moment de solitude, et un nouveau retour de karma pour le numéro 24.

Candidat # 3 : les nerfs sont tendus à Dallas

Pourtant, les nerfs sont tendus à Dallas. L’équipe va mal et est même sortie des places qualificatives pour le play-in. La mayonnaise a du mal à prendre entre Luka et Kyrie et ça commence à serrer le derche chez les Texans. Luka Doncic, comme à son habitude, a montré sa frustration auprès des arbitres lors d’un match face aux Warriors. Un call douteux ? Un écran mobile non sifflé ? Une mandale passée sous silence ? On ne sait pas ce qui a poussé le slovène à faire ce geste insinuant que le corps arbitral a été soudoyé, mais il était très remonté.

Luka Doncic aux arbitres :pic.twitter.com/E5puM9cxux — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 23, 2023

Pire encore, après une défaite plutôt honteuse face aux Hornets (la première, car il y en aura une seconde en back-to-back), des huées sont descendues des travées de l’American Airlines Center. Kyrie, qui sait toujours se faire apprécier des fans partout où il passe, a envoyé une petite déclaration fort sympathique à l’encontre des fans de sa nouvelle équipe.

Kyrie concernant les huées ce soir à Dallas : « Et alors ? Évidemment qu’on veut bien jouer, mais y’a que 5 personnes qui peuvent jouer pour les Dallas Mavericks sur le terrain. Si les fans veulent échanger leur place, avec plaisir. » Via @espn_macmahon — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 25, 2023

Pour rappel, il n’est membre des Mavericks que depuis 1 mois et demi environ, et 16 matchs joués sous ses nouvelles couleurs. Grosse ambiance dis-donc.

Candidat # 4 : Bennedict Mathurin se chauffe avec OG Anunoby, puis se venge parfaitement

Bennedict Mathurin est un rookie, mais il n’a peur de personne, il l’a déjà prouvé en disant que LeBron James allait devoir montrer qu’il est plus fort que lui (à notre humble avis, c’est déjà chose faite). Le natif de Montréal s’est récemment chauffé avec OG Anunoby lors d’un match face aux Raptors, et comme dirait MJ dans The Last Dance, Mathurin l’a pris personnellement. On voit les deux joueurs échanger des mots et être à deux doigts de faire un front contre front avant d’être séparés, mais c’est la suite qui va être importante.

🚨Be Advised 🚨 Bennedict Mathurin will ALWAYS match that energy 🤫 pic.twitter.com/SNoNDJTYi0 — AKRiley (@AKRileyy5) March 23, 2023

L’arrière canadien a dit qu’il allait conserver l’énergie qui est la sienne pour jouer et se dépasser, ce qui aide probablement à justifier sa belle saison qui devrait le récompenser d’une place dans la Rookie 1st Team. De plus, Mathurin a vu rouge lorsque l’ailier anglais partait au lay-up en contre attaque. Ni une ni deux, il envoie une grosse crêpe sur Anunoby qui doit encore raisonner dans la Scotiabank Arena. Oui, Bennedict Mathurin est un rookie, mais ne le chauffez pas trop non plus.

Candidat # 5 : le petit Joel Embiid est demandé à l’accueil des Nuggets

C’est un fait : Joel Embiid n’a plus affronté Nikola Jokic à Denver depuis 2019, donc forcément, dans les rocheuses, ça vanne un peu. Nombreux sont les fans qui trollent le pivot camerounais, en disant qu’il a peur d’affronter le double MVP en titre lorsqu’il évolue à domicile. A chaque fois, une blessure semble venir gâcher la fête, et même si Embiid a laminé Jokic en posant 47 points et 18 rebonds à Philadelphie, cela fait un bail qu’on ne l’a pas vu dans la Mile High City.

These young Nuggets fans trolled Joel Embiid 😅😬 pic.twitter.com/M61oDa2ejS — Bleacher Report (@BleacherReport) March 28, 2023

Les pancartes pour vanner l’absence de JoJo, ainsi que son palmarès sont donc légion à la Ball Arena. Cette vanne est à double tranchant. Certes, les fans des Nuggets peuvent dire qu’Embiid n’a plus foulé leur parquet depuis 4 ans. Cependant, la dernière fois qu’il a joué contre le Joker, ce fut effectivement une boucherie. Quoi qu’il en soit, le retour de Joel Embiid à Denver devrait être scruté de près

Candidat bonus : Patrick Beverley… encore oit fumier !

Revoici le grand perdant de notre dernière édition, qui a fait en sorte de multiplier ses chances d’être le gagnant de celle-ci et de réaliser une remontada. Et pour ce faire, Patoche a fait d’une pierre deux coups, tout d’abord en osant faire le signe “too small” à LeBron James lorsqu’il lui marque un panier sur la truffe.

Mais aussi, il a fait renaître sa rivalité avec Russell Westbrook, qui était quelque peu éteinte pendant que les deux zouaves évoluaient chez les Lakers. Depuis, Pat Bev a rejoint les Bulls et le Brodie a signé chez les voisins des Clippers, et lorsque les deux équipes se sont affrontées, le naturel est vite revenu au galop, et ce dès les premières secondes du match.

Un “rock the baby” comme au bon vieux temps, alors que le match avait débuté depuis 32 secondes, merci à vous d’exister les gars.

