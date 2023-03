Nous sommes le mercredi 29 mars 2023 et il ne reste qu’une semaine et demie avant la fin de la saison régulière. Habituellement, à ce stade, la Course au MVP est plus ou moins jouée, mais pas cette année. Nikola Jokic, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo continuent de se battre pour remporter le plus prestigieux des trophées individuels. Après le dossier du Joker et de Joel, zoom sur celui du Greek Freak.

Les stats

31,1 points, 11,7 rebonds, 5,6 passes, avec quasiment 1 contre et 1 interception de moyenne en seulement 32 minutes. Est-ce qu’on a vraiment besoin de rajouter quelque chose ? En matière de stats bruts, Giannis Antetokounmpo réalise l’une de ses campagnes les plus impressionnantes en carrière, même si certains pointeront du doigt son mauvais pourcentage aux lancers-francs, une légère baisse dans sa production défensive ou encore la hausse de son nombre de pertes de balle. On peut toujours chouiner mais en fin de compte, le Greek Freak est toujours le Greek Freak. Un monstre parmi les hommes, auteur notamment de trois performances à minimum 50 pions cette saison, et neuf autres à 40 points et plus.

31,1 points (à 55% au tir), 11,7 rebonds, 5,6 passes en 32,2 minutes

46 POINTS on 18-26 shooting for @Giannis_An34 in the Bucks win! Dominant.

Le bilan collectif

Avec 54 victoires pour 21 défaites, les Bucks de Giannis sont très bien partis pour terminer la saison au sommet de la Conférence Est, ainsi qu’avec le meilleur total de succès de toute la NBA sur l’ensemble de la régulière. Un excellent bilan collectif qui a été boosté par la formidable série de 16 victoires consécutives entre fin janvier et début mars. De plus, Milwaukee a été impressionnant face aux équipes compétitives avec 27 succès en 35 matchs contre des adversaires à minimum 50% de victoires. Autant dire qu’en matière de résultats collectifs, difficile d’avoir un dossier plus solide que celui de Giannis Antetokounmpo.

La dynamique

La dynamique est plutôt positive pour Giannis Antetokounmpo en cette fin de saison. Même si son équipe a été dominée dans le choc face aux Nuggets de Nikola Jokic le week-end dernier, et que le Freak a manqué son 16e match de la saison en début de semaine, il poursuit tranquillement sa campagne calibre MVP. Les Bucks sont en forme, Giannis fait du Giannis, de quoi avoir un bon momentum alors qu’il ne reste qu’une dizaine de jours en saison régulière. On imagine cependant qu’Antetokounmpo prendra quelques jours de repos une fois la première place de l’Est sécurisée, histoire de soigner les petits bobos accumulés cette saison avant le début des Playoffs.

La narrative

Ces dernières semaines, Giannis Antetokounmpo est souvent resté dans l’ombre de Nikola Jokic et Joel Embiid. La preuve, aujourd’hui, le Joker et Jojo sont considérés comme les favoris pour remporter le MVP, devant Giannis. À tort ou à raison on vous laisse juger, mais au vu de la campagne individuelle du bonhomme et des résultats de Milwaukee, il mérite largement de faire partie du débat. Peut-être que la greatness du Freak commence à être prise pour acquise, et que le fait qu’il possède déjà deux MVP dans son armoire à trophées joue contre lui. Récemment, Giannis avait notamment pointé du doigt une irrégularité dans la manière de voter pour le MVP selon les années, probablement un moyen pour lui d’exprimer ce petit manque de reconnaissance.

Et concrètement, le dossier

Individuellement comme collectivement, Giannis Antetokounmpo possède des arguments très très sérieux pour espérer décrocher le trophée de MVP. De plus, on rappelle que ses Bucks ont évolué pendant une bonne partie de la saison sans un Khris Middleton – lieutenant calibre All-Star – à son meilleur niveau, ce qui n’a pas empêché le Freak de guider Milwaukee vers les sommets du classement. Néanmoins, il faut mentionner aussi que Giannis totalise 16 matchs ratés au total cette saison, ça fait beaucoup pour espérer être élu MVP. Enfin, lors des matchs-ups contre les Nuggets (de Jokic) et les Sixers (d’Embiid), Antetokounmpo affiche un bilan négatif de 2 victoires – 3 défaites malgré de belles perfs individuelles.

