On connait tous le Stephen Curry basketteur, on va apprendre à connaitre l’acteur. Le Chef sera à l’affiche d’un “mockumentary” avec l’acteur Adam Pally dans la comédie “Mr.Throwback” sur NBC. Un projet produit par la boîte de Baby Face.

Comme des dizaines de ses collègues en NBA, Stephen Curry se met à jouer au cinéma et/ou à la télé. Récemment, il a été annoncé qu’il sera un des personnages principaux du “mockumentary” (fiction sous forme d’un faux documentaire) “Mr.Throwback“. Il partage l’affiche avec Adam Pally que vous pouvez voir dans “Iron Man 3” dans le rôle de Gary ou dans les films Sonic, jouant Wade. Ce programme télévisuel raconte l’histoire d’un jeune dealer paumé qui se fait sauver par un camarade de classe de sixième année, interprété par le Chef.

Ce faux documentaire sera diffusé sur NBC et produit par Universal Television, Unanimous Media et Curry’s Multimedia Company. Autant dire que ça fait du beau monde. En plus de ça, on sait que Steph et Adam Pally sont les producteurs exécutifs de ce projet. Habitué à être dans l’ombre quand il s’agit de contenu audiovisuel avec sa boite de prod, le quatre fois champion NBA passe cette fois devant la caméra.

“En faisant la transition naturelle de derrière la caméra au centre de la scène avec Adam Pally, nous avons hâte que le monde voie ce que nous avons en réserve.” – Stephen Curry pour The Deadline

Par le passé, Stephen Curry a déjà eu quelques brèves expériences dans l’acting comme dans la série “Ballers” où il faut une courte apparition lors d’un épisode en 2015. Sinon, il a déjà fait du doublage pour des dessins animés. Mais ce rôle dans “Mr.Throwback” est son premier vrai test digne de ce nom dans le monde de l’audiovisuel. NBC est connu pour ses mockumentaries réussis comme “The Office” ou “The Parks and recreation”. Donc tout devrait bien se passer pour le Chef que ce soit dans son nouveau job. En attendant la sortie de ce projet, le Chef a une franchise à tirer vers le haut avec la fin de régulière explosive qui arrive.

Source texte : The Deadline