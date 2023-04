Vous aimez les derbys ? Vous aimez les matchs à enjeu ? Si oui, il faudra être là à 4h du matin cette nuit pour assister à l’opposition entre les Clippers et les Lakers. Les deux équipes de Los Angeles, actuellement au coude-à-coude au classement, vont tenter de prendre une option sur le Top 6 de l’Ouest.

En 2019, quand les duos LeBron James – Anthony Davis et Kawhi Leonard – Paul George se sont formés, on imaginait de grosses batailles de Playoffs à Los Angeles, possiblement en Finales de Conférence Ouest. On attend toujours, les deux équipes n’ayant jamais vraiment cartonné au même moment, mais ce soir on aura enfin droit à une confrontation aux allures de postseason.

Et pour cause : le sixième (Clippers) rencontre le septième (Lakers), avec deux équipes au bilan similaire (41 victoires – 38 défaites) et le même objectif en tête : une place dans le Top 6 du classement, synonyme de qualification directe en Playoffs au lieu de passer par la case play-in tournament. Un enjeu suffisamment important pour nous offrir une rencontre remplie d’étincelles.

Ce qui pourrait faire basculer la rencontre ? La fraîcheur physique.

Les Clippers n’ont pas joué depuis samedi dernier, tandis que les Lakers joueront en back-to-back après leur succès à Utah hier. Et non seulement ils joueront en back-to-back, mais en plus ils restent sur un match usant face au Jazz qui s’est terminé en prolongation. LeBron James a joué 38 minutes, Anthony Davis 42. Ça risque de piquer à un moment donné (si tant est que LBJ et AD jouent, ce qui reste à déterminer à l’heure de ces lignes), d’autant plus que le meneur des Lakers D’Angelo Russell (bobo au pied) pourrait une nouvelle fois rester sur la touche. Cependant, ce n’est pas le moment de chercher des excuses. Et puis aux Clippers aussi, il y a des absents de marque : Paul George est toujours out, tandis qu’Eric Gordon et Marcus Morris sont incertains. Au final, même si ça fait cliché, c’est l’équipe qui s’arrachera le plus qui prendra une option sur la sixième place de l’Ouest.

.@wojespn on what to expect from Anthony Davis and other Lakers stars tonight: “There’s real question whether [AD] would play a back-to-back. … This is a significant, significant game for the Lakers against the Clippers tonight. Essentially, the sixth-seed is on the line.” pic.twitter.com/VTMFQ3VTDh — Get Up (@GetUpESPN) April 5, 2023

Dans une Crypto.com Arena qui s’annonce surchauffée et où les Lakers pourraient bien se sentir à la maison malgré leur statut de “visiteurs” ce soir, il y aura plusieurs storylines à suivre en plus de l’enjeu entourant la rencontre : Russell Westbrook qui affronte son ancienne équipe, le duel entre LeBron James et Kawhi Leonard, la manière dont les Clippers vont défendre Anthony Davis… autant d’éléments qui devraient ajouter du piment à une rencontre évidemment hyper attendue à Los Angeles, et partout ailleurs.

“Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Les Lakers jouent à un haut niveau et c’est le premier match entre les Lakers et les Clippers qui possède vraiment un grand enjeu (depuis 2019, NDLR.)” – Tyronn Lue, coach des Clippers

Les Lakers restent sur quatre victoires de suite en régulière. Les Clippers ont remporté leurs dix derniers matchs face au rival de Los Angeles. Laquelle de ces deux séries va s’arrêter cette nuit ? Réponse à partir de 4h du matin.