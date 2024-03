Anthony Davis et Derrick White élus joueurs de la semaine en NBA

Comme chaque lundi, la NBA récompense les deux meilleurs joueurs de la semaine passée, un dans chaque conférence. Les heureux élus aujourd’hui ? Anthony Davis et Derrick White.

Un Laker et un Celtic, “comme au bon vieux temps” diront les anciens.

Après sa blessure à l’œil, Anthony Davis a guidé les Lakers vers trois victoires en trois matchs cette semaine, contre Atlanta, Philadelphie et Indiana. Les stats du monosourcil ? 27 points à 69% au tir, quasiment 17 rebonds, plus de 4 passes, 1,3 steal et 2 contres par soir. On n’en connaît pas beaucoup qui sont capables de dominer autant des deux côtés du terrain. Plus important encore que les chiffres, AD réalise ces perfs à un moment où les Lakers doivent engranger les victoires pour se positionner le plus haut possible en vue de la postseason.

Côté Boston, ce n’est ni Jayson Tatum, ni Jaylen Brown, ni même Kristaps Porzingis ou Jrue Holiday qui a été récompensé. Non, c’est Derrick White, qui profite de certaines absences pour prouver une nouvelle fois qu’il est plus qu’un role player : 20,3 points, 6,5 rebonds, 8,8 passes, tout en restant l’un des meilleurs guards défensifs en NBA, franchement c’est solide. Derrick a notamment réalisé son premier triple-double en carrière contre Detroit, et a aidé les Celtics à prolonger leur série de neuf victoires consécutives.

__________

Source texte : NBA

Other nominees…

West: Devin Booker (PHX), Anthony Edwards (MIN), Jalen Green (HOU) and Domantas Sabonis (SAC)

East: Jalen Brunson (NYK), Damian Lillard (MIL), Payton Pritchard (BOS) and Pascal Siakam (IND) https://t.co/D5sWCwyXQq

— NBA Communications (@NBAPR) March 25, 2024