Jrue Holiday, qui va rater son quatrième match de suite à Atlanta ce soir, a voulu se montrer rassurant. “Mon épaule va bien”. Quand reviendra-t-il ?

Jrue Holiday on his sprained AC joint in his right shoulder that has him out tonight in Atlanta: “Not a dead arm. I got hit on my shoulder and it felt like my arm went dead. But it's not a nerve thing or anything. It's just the part of the shoulder that I got hit in. But my…

Alors que les Blazers font avec de nombreuses blessures (Jerami Grant, Malcolm Brogdon, Anfernee Simons, Deandre Ayton, Shaedon Sharpe) à tel point qu’ils alignent uniquement des rookies, le coach Chauncey Billups a assuré que l’équipe ne mettra pas au frigo ses titulaires.

Officiel : Kobi Simmons a signé un deal de 10 jours avec les Raptors. (Source : Raptors)

Dwight Howard va-t-il poursuivre sa carrière au Mexique ?

Mexico where yall at? 👀🇲🇽 pic.twitter.com/i67XoN5UI6

