Très grosse nuit avec pas moins de 11 matchs au menu. Préparez le multi-écran si vous voulez tout voir, et demandez le programme NBA !

Le programme de la nuit :

0h : Cavaliers – Hornets

0h30 : Hawks – Celtics

0h30 : Knicks – Pistons

0h30 : Raptors – Nets

1h : Bulls – Wizards

1h : Rockets – Blazers

1h : Spurs – Suns

2h : Nuggets – Grizzlies

2h : Jazz – Mavericks

3h : Kings – Sixers

3h30 : Clippers – Pacers

Le match à ne pas rater : Clippers – Pacers à 3h30

Avec le retour attendu de Russell Westbrook, les Clippers sont quasiment au complet mais n’ont plus de matelas pour les protéger de la remontée des Pelicans (0,5 match d’avance). L’inconstance règne, en témoigne la sale défaite contre les Sixers hier soir. Mais rien de mieux que d’affronter Indiana pour remettre son attaque à l’endroit.

Tyrese Haliburton & co viennent de prendre 150 pions dans la figure, et sont toujours la 25è défense de la Ligue. Mais depuis le mois d’octobre, c’est de notoriété publique qu’ils n’ont aucun problème offensif, et que toutes les rencontres donnent un beau feu d’artifice de paniers. Show on.

Mais aussi …

Les Cavaliers ont absolument besoin de retrouver la victoire, les Hornets ne devraient pas y voir beaucoup d’inconvénients.

Des faibles Hawks reçoivent les Celtics premiers de la NBA, une phrase à nous rappeler la performance de Larry Bird en 1985.

Knicks – Pistons, ou le Evan Fournier-ico. Quelle sensation de retrouver son ancienne prison en tant que visiteur ?

Si vous comptez regarder Raptors – Nets, envoyez-nous un message, on peut en parler. C’est important d’en parler.

Les Rockets de Jalen Green doivent garder le rythme à Portland sans Jabari Smith Jr., suspendu parce qu’il a voulu jouer à la bagarre.

Les Spurs reçoivent Phœnix deux jours après une grosse claque, sans Victor Wembanyama (cheville).

Les Nuggets ont l’occasion parfaite de solidifier leur première place à l’Ouest après la défaite d’OKC hier, menu carné au programme avec des petits oursons.

Dallas doit se défaire du Jazz pour survivre dans la jungle de l’Ouest, Doncic au saxophone et Irving à la trompette.

Les Kings ne peuvent plus trop se permettre de perdre. Les Sixers non plus. Dommage, il y aura un vaincu demain soir.

Les Pacers viennent d’en prendre 150, les Clippers viennent de faire un dimanche après-midi classique. Showtime en vue à LA.

Les Français de la nuit

Evan Fournier dans son ancien Madison Square Garden.

Peut-être encore du Rayan Rupert, titulaire il y a deux jours avec Portland.

Pas de Wemby vs les Clippers.

Soldat Nico Batum au rapport avec les Sixers.

Et en G League ?