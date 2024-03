Le retour de Russell Westbrook peut-il redynamiser les Clippers ?

En s’inclinant à la maison contre les Sixers hier, les Clippers ont confirmé qu’ils étaient nuls le dimanche mais aussi leur mauvaise dynamique du moment. Pas très rassurant à moins d’un mois des Playoffs. Seule bonne nouvelle du jour ? Le retour ce lundi de Russell Westbrook, qui va essayer de donner un coup de boost à son équipe.

Un coup de boost, les Clippers en ont bien besoin.

Alors qu’ils étaient en mode rouleau compresseur avant la trêve du All-Star Weekend, les hommes de Tyronn Lue ne sont jamais vraiment revenus de ce break : 9 défaites en 17 matchs, un “manque d’identité” inquiétant pour reprendre les mots de Paul George, et une quatrième place à l’Ouest plus que jamais menacée par les Pelicans.

Pendant tout ce temps, Russell Westbrook était en civil sur le banc. Brodie n’a pas joué depuis le 1er mars à cause d’une blessure à la main et il est clair que son énergie en sortie de banc a manqué aux Clippers. Ce soir, il devrait retrouver les parquets face aux Pacers.

Russell Westbrook va revenir au sein d’une équipe globalement au complet sur le papier, mais pas dans les meilleures dispositions sur le parquet. La régularité, la solidité, la maîtrise que possédaient les Clippers des deux côtés du terrain sont portées disparues depuis un bon mois. Mais ce qui manque surtout à ce groupe aujourd’hui, c’est de la vie, et un peu de folie.

“C’est un gars (Westbrook) qui va amener de l’énergie, qui va donner du rythme, qui va jouer en transition, apporter de la défense et du scoring” a récemment déclaré Kawhi Leonard. “Clairement, il nous manque.”

Si Russell Westbrook a ses défauts, si Brodie n’est pas l’homme qui va régler tous les problèmes actuels des Clippers, il y a une chose qui est d’ores et déjà certaine : à la seconde où il va débarquer sur le parquet, il va apporter un surplus d’énergie. Pour le meilleur et parfois pour le pire, mais Los Angeles a besoin de ça aujourd’hui.

En prenant le rôle de sixième homme et en l’assumant avec brio pendant plusieurs semaines, Russell Westbrook a été l’une des raisons de l’excellente dynamique trouvée par les Clippers à partir de mi-novembre. Peut-il aussi être l’une des raisons du renouveau de l’équipe après un mois de mars compliqué ? Sachant que Brodie a lui-même connu des galères en février, ça reste à voir. Par contre, Russ est typiquement le genre de mec à pouvoir relancer un groupe rien que par les efforts consentis sur le parquet.

“J’ai hâte qu’il revienne. Son expérience et son leadership nous aident sur le terrain. Et il a la même mission que nous : gagner le titre. Donc je suis content qu’il soit de retour.” – James Harden

Effet Westbrook ou pas, on va voir. Mais une chose est sûre : le basket pratiqué par les Clippers actuellement ne va pas les emmener bien loin. Quand on arrive fin mars, un contender a envie de monter en puissance pour pratiquer le meilleur jeu possible en Playoffs. Les Voiliers vont actuellement dans le sens inverse. Autant dire qu’il faut se bouger et vite.

Prochaine opportunité de se remettre la tête à l’endroit : ce lundi contre les Pacers, avec Russell Westbrook.

