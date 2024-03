Le résumé de la nuit en NBA : le Heat détruit les Cavaliers à Miami

6 matchs cette nuit, et quelques belles rencontres dans le lot. Les Bucks qui détruisent proprement le Thunder, les Lakers en mode orgie offensive… et les Cavaliers qui prennent une pétée monstrueuse à Miami. C’est l’heure du résumé de la nuit en NBA !

Les résultats de la nuit

Pistons – Pelicans : 101-114 (stats)

Clippers – Sixers : 107-121 (stats)

Heat – Cavaliers : 121-84 (stats)

Bucks – Thunder : 118-93 (stats)

Wolves – Warriors : 114-110 (stats)

Lakers – Pacers : 150-145 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Pistons ont perdu. Incroyable (non).

Zion Williamson a mangé à sa faim : 36 points à 13/14 au tir contre Detroit !

Les Clippers à 20h30, une diarrhée de basket. Sans envie, Los Angeles a pris une soupe dans le dernier quart-temps face aux Sixers. Paraît qu’on a noté ce match et que les hommes de Tyronn Lue ont pris tarot.

Les Cavaliers ont pris une méga branlée à Miami. Déroute totale !

Défense de fer, effectif au complet : Les Bucks ont mis la manière et montré au Thunder ce qui les attend en Playoffs.

Nouvelle défaite sur le fil des Warriors, malgré un Stephen Curry à 31 points. Le chouchou des Wolves, Naz Reid, a de nouveau régalé avec 20 points et 12 rebonds.

Énorme match, très offensif, entre Lakers et Pacers. Une partie qui a permis aux Lakers de dépoussiérer quelques statistiques collectives assez anciennes !

Les Français de la nuit en NBA

17 points, 12 rebonds, 2 passes à 7/10 au tir pour Rudy Gobert. Et toc pour Draymond Green.

2 points à 2/2 aux lancers francs pour Evan Fournier, face aux Pelicans.

Le highlight de la nuit

Austin Reaves came up with this big-time swat late in the @Lakers win 🚫pic.twitter.com/OLRGp22dFE

— NBA (@NBA) March 25, 2024

Le point TTFL du matin

#TTFL Top 30

➡️ Deck #22 | Pick #144#NBA pic.twitter.com/66L1tZS0wB

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) March 25, 2024

Les classements

