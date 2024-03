Quel match, quel match ! Après avoir subi la loi implacable de Boston en première mi-temps, les Hawks auraient pu craquer. 30 points de retard avant le retour au vestiaire… c’est de l’eau ? Oui. Atlanta signe la plus grosse remontada de la saison en seconde mi-temps pour s’imposer sur le fil, quelle déconvenue pour les Celtics !

Les statistiques de ce banger !

Aux personnes qui ont regardé le match Hawks – Celtics : avez-vous seulement pensé à regarder la deuxième mi-temps du match après avoir vu Boston mener de 30 points à quelques encablures de la mi-temps ? Sans Trae Young, franchement… direction le lit.

Grave erreur. Cette partie s’est envoûtée au retour du vestiaire, la NBA vient de produire l’un des plus gros rebondissements de la saison. Pour être tout à fait honnête, les Hawks ont mis la puce à l’oreille juste avant la mi-temps. Gros 9-0 pour réduire l’écart à 21, et filer en pause avec une once d’espoir.

WHAT A COMEBACK 😱

After going down 30 to the 1st-place Boston Celtics… the @ATLHawks come ALL THE WAY back to pull out the W!

▪️ Largest comeback in the NBA this season

▪️ Largest comeback in Hawks franchise history (since tracked in 1997-98) pic.twitter.com/QifjNHKAwO

— NBA (@NBA) March 26, 2024

L’espoir ne fait néanmoins pas tout. Il faut aussi rentrer des tirs pour concrétiser ce que l’on veut dans un match de basket. Et face aux Celtics, véritable machine taillée pour le titre, ça s’annonce loin d’être facile.

“Hold our beers” qu’ils ont dit. Comme possédés, les Hawks claquent un 19-4 d’entrée de 2e mi-temps pour revenir à 3-points d’écart. Boston est hagard, Joe Mazzulla tarde particulièrement à prendre son temps mort et laisse Atlanta revenir à 3-points avant de convoquer son groupe sur le bord du terrain. Le mal est fait, car si les locaux sont encore loin d’avoir gagné, ils ont réveillé la State Farm Arena. Le public hurle à chaque tir primé de son équipe, les C’s n’ont plus le momentum. Le 6-0 en sortie de temps mort n’y changera rien.

Bogdan Bogdanovic découpe la défense en percussion, et la salle explose quand Wesley Matthews permet à son équipe de prendre les devants en début de quatrième quart. À compter de ce moment précis, la partie devient très serrée, chaque formation rend le coup donné par l’adversaire. Jayson Tatum plante quelques tirs importants, mais Boston n’a pas la réponse collective en défense pour en tirer partie. Pire, JT perd le ballon qui permet à Bogdanovic de reprendre l’avantage au score à 3-points, et ce tir fait TRÈS mal (115-114, 1:35 à jouer).

Bogdanovic gives the Hawks the lead with less than 2 minutes to play on NBA TV!

📲https://t.co/5HIHZ8tPyp pic.twitter.com/8nBugTUqVf

— NBA (@NBA) March 26, 2024

Jaylen Brown répond en envoyant un gros tir à mi-distance, ce a quoi les Hawks répondront par un 5-0 destructeur dans la dernière minute. Dejounte Murray est trop rapide pour Al Horford, les Celtics manquent la possession suivante. Murray loupe aussi le tir potentiel de la gagne, mais Clint Capela prend un énorme rebond sur la tête de Kristaps Porzingis. La balle arrive dans les mains de De’Andre Hunter avec 10 secondes à jouer, ce dernier allume à 3-points face au panier et tue le match !

Caca culotte des Celtics sur la dernière balle, Tatum envoie un avion en lay back, Al Horford est trop court pour convertir son rebond offensif. Quelle victoire des Hawks, qui signent le plus gros comeback de l’histoire de leur franchise depuis 1997 !

DE’ANDRE HUNTER PUTS THE HAWKS UP 4 ON NBA TV.

Once down 30 in this game…

📲https://t.co/5HIHZ8tPyp pic.twitter.com/kUQVKBCHuH

— NBA (@NBA) March 26, 2024