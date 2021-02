Les Pistons punissent NOLA : oui Mason Plumlee a posé un triple-double, non vous n’avez pas abusé du champagne pour la Saint-Valentin

Cela devait être un match largement prenable pour les hommes de Stan Van Gundy, et ça a fini en victoire nette pour… les Pistons. Le grand bonhomme du match ? Mason Plumlee, auteur d’un match plein et de son premier triple-double en carrière. Oui, vous avez bien lu cette phrase.

D’un côté une équipe qui joue ouvertement les Playoffs à l’Ouest, de l’autre une équipe qui ne cherche qu’à se développer en attendant un nouveau prospect à ajouter au cocon déjà présent. Sur le papier, un favori clair mais dans les faits, une nouvelle leçon infligée par des Pistons bien plus appliqués et soudés. Une équipe de Detroit qui s’est trouvé un distributeur inattendu en la personne de… Mason Plumlee. Le pivot a des qualités de passeur, il l’a prouvé à Portland puis à Denver mais on s’attendait pas non plus à un triple-double avec dix assists ! On parle quand même d’un joueur avec 2,3 passes de moyenne en carrière, mais plus encore que la performance individuelle, c’est le groupe dans son ensemble qui est responsable de ce superbe match. La balle a très bien tourné cette nuit encore et Dwane Casey pourra aller se coucher en pensant aux 31 passes décisives mais aussi aux six joueurs qui ont compilé plus de quinze points, une vraie victoire collective. Jerami Grant avait souvent tendance à sortir le grand jeu en début de saison mais ce soir, il a pu compter sur plusieurs renforts intéressants. Josh Jackson continue sa renaissance dans son Michigan natal alors que Sviatoslav Mykhailiuk (on ne l’écrit pas deux fois) a confirmé des qualités de shooteur qu’on lui connaît depuis un moment.

Et les Pels dans tout ça ? Le duo Zion-Ingram a encore fait les chiffres mais derrière ça tangue sévère. La défense a encore montré des grosses lacunes dans ce qui ressemble de moins en moins à un « fucking wall » si cher au coach Van Gundy, le tandem Bledsoe-Ball continue de se marcher sur les pieds et il semble qu’aucun des deux ne puisse carburer sans que l’autre ne se vautre dans les grandes lignes. Le banc s’est fait manger tout cru par le second unit adverse (52 à 28) et de manière générale, on n’a pas trop senti les volatiles dans l’urgence par rapport à leur situation au classement. Ils sont douzièmes à l’Ouest, ils voient les Playoffs s’éloigner de jour en jour mais ils ne vont pas taper le quatorzième de l’Est ? Ils ne pourront pas dire qu’ils n’étaient pas prévenus lorsque l’heure viendra de faire les comptes en fin de saison. Quel dommage également de voir un vétéran comme J.J. Redick dans un merdier pareil, et on lui souhaite ainsi de vite trouver une équipe qui le fera jouer et le mettra dans des bonnes conditions.

Mason Plumlee a donc claqué un triple-double sur la tête des Pelicans et ça méritait bien d’en parler un peu. Quelle probabilité que ça arrive à nouveau ? La même qu’il neige au Sahara mais la vérité d’un jour n’est plus celle du lendemain. Allez, on ne va pas commencer à le comparer à Nikola Jokic non plus mais on applaudit la prestation.