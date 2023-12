Lors de la rencontre face aux New York Knicks à la Crypto.com Arena, les Los Angeles Lakers ont dévoilé leur nouvelle bannière de champion, enfin presque, on parle évidemment de celle du NBA In-Season Tournament.

Après avoir déclaré ne pas souhaiter installer de bannière au plafond du Staples Center de la Crypto.com Arena en cas de titre lors du premier NBA In-Season Tournament de l’histoire, les Lakers se sont vite ravisés. Les plus suspicieux parleront de coup de pression de la part de Adam Silver et du board de la NBA, les autres feront preuve d’une naïveté touchante (mais peut-être à juste titre).

Toujours est-il que les Lakers ont désormais une bannière qui affiche fièrement leurs victoires face aux Phoenix Suns, New Orleans Pelicans et Indiana Pacers. Et si vous trouvez que cette phrase sonne narquoise, sachez que nos sommes responsables de ce que nous écrivons, pas de ce que vous comprenez.

La bannière est propre, sans fioriture et le 2023 en petit sur le côté nous confirme ce que nous savions déjà, à savoir qu’en cas de nouveau titre dans la compétition il n’y aura pas de nouvelle bannière, mais simplement une nouvelle date rajoutée sur celle déjà existante.

LeBron James et Anthony Davis peuvent désormais regarder au plafond de leur salle et y voir deux de leurs accomplissements communs (après le titre NBA en 2020). Nouvelle étape avant de pouvoir dans quelques années y voir leurs maillots retirés ? Peut-être bien, et un nouveau trophée en juin y contribuerait grandement.

