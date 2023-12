Les Lakers afficheront une bannière spéciale pour la victoire lors du In-Season Tournament

Malgré plusieurs rumeurs faisant état de l’inverse, les Lakers auront bien une bannière au plafond de la Crypto Arena pour honorer leur victoire lors du In-Season Tournament. Une bannière qui sera néanmoins spéciale, car elle recensera tous les titres futurs de la franchise. Pas question d’élever cela au niveau d’un titre NBA.

En fin de semaine dernière, c’est la question qui a animé les réseaux sociaux. Si les Lakers gagnent le In-Season Tournament, en feront-ils une bannière ? Si pour d’autres équipes, la question ne se pose pas à la vue de leur palmarès global, les Angelinos possèdent eux une brouette de titres, et donc de reconnaissances au plafond de leur salle.

“Ici, on n’accroche pas de bannière pour les titres de division.” disait Kobe Bryant en son temps, pour parler du prestige et de la rigueur des Lakers.

Nous vous parlions ainsi des bruits de couloir faisant état de la volonté des Lakers de ne rien afficher en cas de victoire. Ce sera finalement le cas, selon Shams Charania. Pour autant, la bannière que les Purple and Gold afficheront sera différente de celle des titres NBA. Honneur très différent, forcément moins prestigieux.

Le 18 décembre, c’est ainsi une unique bannière qui montera au plafond, car elle recense non seulement le titre 2023, mais est conçue pour accueillir les éventuels succès des années futures. De quoi faire plaisir à la NBA, sans réduire non plus l’histoire immense de la franchise, qui compte 17 titres NBA et des maillots retirés aux noms de certaines des plus grandes légendes de l’histoire du jeu.

The Lakers‘ new banner for their home arena will be a different shape and color than the existing NBA championship banners to make it distinct. The team wants to honor the moment but recognizes its distinction among titles.

Source : Shams Charania